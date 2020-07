Carlos Pagni y la falacia de la inmunidad de rebaño

Carlos Pagni utiliza un larguísimo editorial para abrir su programa Odisea Argentina que se transmite por la señal de La Nación. El del lunes pasado giró en torno a varios temas de la agenda opositora, pero seguramente el que generó fuerte repercusión fue el segmento dedicado a la pandemia. Varios expertos salieron al cruce y desarmaron sus falaces argumentos con una serie de tuits.



[email protected] [email protected] de Página/12 debatieron al respecto y estos fueron las contribuciones más respetadas:

"Ellos piensan que son otros los que se mueren porque han descubierto que es así. En el programa de ayer de c5N, Brotes verdes, el conductor presentó un gráfico muy interesante sobre un ítem que hasta ahora no se había presentado y que lo hizo Perú. Se trataba de cómo era la curva entre la gente que tenía educación superior ligada a ingresos superiores, y gente con educación básica relacionada con menores ingresos económicos. La primera era una línea totalmente amesetada, la segunda un curva marcadamente aumentaba hacia arriba. Es decir, que más allá de que algunas personas de altos ingresos se hayan contagiado, como los primeros que venían de viajes internacionales, o de que eventualmente ahora que el virus se disemina por todos lados y se contagian algunos famosos y políticos, en la estadística ampliada, es como marcaba el estudio hecho al respecto: la gente de menores ingresos y educación se contagia muchísimo y la gente de mayores ingresos y educación superior tiene una curva totalmente plana. Y es ahí donde está la explicación de quiénes son y por qué lo hacen, los que están en contra de la cuarentena y piden que se abran las compuertas: porque ven como una solución que, como diría Macri 'se mueran todos los que tengan que morirse", que por supuesto no serían ellos, más allá de que alguno también muriera. Por eso, en las marchas en las que salen todos los que los escuchan, ninguno de los que bien a cubierto en el living de sus casas los incitan a salir está al frente de esas marchas. El problema siguen siendo los mamertos que quieren ser Venezuela, 'tocaron a un pobre', 'si Vicentín es un estafador es nuestro estafador', 'a mí tampoco me pagaron los granos que me compraron y me los adeudan pero igual vengo a defenderlos porque somos familia'".

liliana47

"La pulsión de muerte de la derecha debería estudiarse como una enfermedad mental colectiva. Hay un punto en que la codicia les obnubila los mas básicos instintos de supervivencia (algo que tenemos en común con todos los animales). Obviamente ellos siempre piensan que serán otros los que se mueren, pero cada día vemos en las noticias los casos de gente como ellos que terminó muerta. Pero aun así no aprenden. A mi ese "instinto de muerte" me resulta incomprensible.

lacarancha

"A esta altura, se ve claramente que los periodistas estrellas del grupo Clarín/Nación (ya son casi lo mismo), quieren muertos, como los quiere el Pro y la CC, por más que digan 'nooo, somos republicanos, queremos el bien de todos'. No quieren el bien de todos, quieren que una parte del país desaparezca de la forma que sea, sitiando una villa sin agua, matando a mansalva 'porque son negros y chorros', subiendo las tarifas para que se hagan impagables. Todo, todo, en beneficio de las patronales. La pandemia ha sido puesta dentro de la ecuación del "sobra gente", al estilo malthusiano. No pueden pensar en producir más alimentos, en el país de los alimentos. No pueden pensar en la salida cuarentenal, prefieren sacrificar una generación de viejos del Pami y algún enfermo crónico, a permanecer un tiempo más con los comercios cerrados. Es muy probable que Pagni y a quienes representa tengan acceso a los mejores sanatorios, y hasta a los fármacos que te pueden salvar si tuviste la mala suerte de enfermarte. Otros no, otros se van del mundo sin despedidas, en un catre que se usó para salvarlos, pero no se pudo. Esta gente es profundamente egoísta, la derecha es profundamente egoísta. ¿Se puede transar con ellos? Me parece que ya no".

Aquario

Las respuestas, además de precisas y contundentes, son DEMOLEDORAS. Quiero ver qué datos científicos opone el operador Pagni ante esto (y digo operador porque poco tiene de periodista independiente, en mi opinión). Y está claro que unos cuantos incautos consumidores de ese medio van a comprar ese mensaje. Hasta que empiecen a ver casos cada vez más cercanos de infectados y el sufrimiento que eso implica. Lo que queda claro después de un tiempo de pandemia (con y sin cuarentena) es cómo se diferencian las prioridades para determinados medios y dirigentes políticos en todos los niveles y en todos los países.

LANIN

"Los periodistas se cansan de hablar de la impunidad de los políticos. Es hora de que los políticos hablen seriamente de la impunidad de los periodistas".

nutria

"Además de la barbaridad de la inmunidad de rebaño, no pierde oportunidad de despreciar todo lo que sea nacional. Dice: 'llegamos tarde con los kits de hisopados'. Descalifica todo lo hecho por nuestra ciencia incluyendo el desarrollo de una vacuna. Lo peor es que representa a muchos y ese es el peligro para la democracia. Están entre nosotros."

xxx

"Pagni está al borde de la ley en cada programa. Los delitos de intimidación pública, establecidos en el artículo 211 del código penal son su límite por infundir un temor público o suscitar tumultos o desórdenes, hiciere señales, diere voces de alarma, amenazare con la comisión de un delito de peligro común, o empleare otros medios materiales normalmente idóneos para producir tales efectos, según reza el artículo. Además de instalar como verdaderas, cosas (libros, editoriales etc) , situaciones y dichos fuera de contexto, inventa nuevos contextos con dichos o frases de políticos, científicos etc, y recontextualiza generando una nueva información falsa, quedando por fuera de la ética periodística".

elychinoy