Entre los secretos y las diablas

A un videoclip de distancia y con el disco a punto. Puede ser una manera a través de la cual referir el momento inmediato de Muñecas, la banda de rock y pop rosarina que integran Fabricio Zero (voz y guitarra), Manuel Camarasa (bajo), Marcos Ribak (guitarras) y Daniel Menegozzi (batería). Un punto intermedio que ya suma otros clips notables, que avizoran los aires rítmicos del nuevo trabajo.

Ya quedó lejos el nombre primero, el de Muñecas Rusas, aun cuando aquél sea el momento dilemático y germinal. Tal como refiere Fabricio Zero a Rosario/12: “Fue como un comienzo de lo que en ese momento queríamos hacer, que terminó derivando en el larga duración, Muñecas, de 2018. La banda se estaba rearmando otra vez, el guitarrista se había ido a Europa y apareció un miembro nuevo que tocaba de manera distinta. Estábamos pasando por la etapa de experimentar, un momento cuando no se sabe bien hacia dónde ir, qué roles cumplir cada uno, ni cuánto se va a durar. Fue así que comenzamos a diagramar otra forma, que terminó derivando en la seguidilla de cosas que hicimos. Es algo que tiene que ver con las características de las bandas independientes, donde uno hace desde los recursos que tiene, se acumula y acumula, y todo termina cambiando también en base a quien te acompaña en el proyecto”.

-Entre esas compañías, la figura de Tuta Torres (Babasónicos) como productor debe haber sido fundamental.

-El primer disco que hicimos con él fue un proceso de aprendizaje, porque comenzamos queriendo hacer una cosa y terminamos haciendo otra, así como con el disco que va a aparecer en agosto. Somos bastante inquietos en ese sentido. Él nos ayudó a canalizar esas energías y entusiasmo en algo productivo, para ver dónde estaban los potenciales nuestros, lo que mejor nos quedaba y aprender a trabajarlo. Con él yo aprendí a pensar letras, algo que no sabía ni por dónde empezar, cuando antes lo hacía desde un lugar totalmente musical. Con el primer disco él ya se puso en un lugar de maestro, retándonos cuando debía, y guiándonos en todas esas cosas que se nos pasaban por alto y que hacen al músico profesional y al oficio. Con este disco ya nos agarra más acomodado, el trabajo es distinto.

-Los videoclips tienen una fisonomía lograda, notables.

-A los clips los pensamos bastante, somos muy cinéfilos con el bajista y siempre nos copó meternos en el trabajo audiovisual. Habitualmente trabajamos con Ariel Camuratti –director de “Diabla”-, quien nos saca todas las fotos y hace los pequeños teaser. Pero en el caso de “El secreto” lo hicimos con unos chicos de Córdoba, que habían trabajado también en videos de Indios. Les compartimos la idea de lo que teníamos pensado en cuanto al concepto, lo que queríamos y lo que no, y comenzamos a trabajar a partir de la propuesta de ellos. Todo lo que es la música es una parte de lo que nosotros pensamos, ya sea en cuanto a la puesta en escena o los mismos videoclips. Con Ariel trabajamos en el video que está por salir, con la canción “Liga humana”, que ya estuvo circulando.

-Entre “Diabla” y “El secreto” hay puntos de contacto estéticos, son como un díptico.

-Son dos de los temas que van a salir en este mismo disco, un disco que está muy atrapado en los 80, pero en la cuestión más oscura en cuanto a lo musical, algo que roza con el New romantic y con el gótico. Tratamos de conectar los videos con eso, así como sucederá con el próximo, y desde aspectos que tienen que ver con el cine en sí, como los entes paranormales de “Diabla”.

-El disco nuevo termina siendo algo, decías, casi inesperado. ¿Por qué?

-Uno termina llegando a lo que quiere, pero al principio se plantea lo que venís arrastrando. Lo hablaba una vez con Pablo Comas, y me decía que en (el disco) La última rotación del sol había terminado grabando una serie de materiales que venía cargando en la mochila y no había podido mostrar, pero que luego de ese disco comenzó a hacer lo que quería. Y es cierto. Nosotros nos estuvimos descifrando y eso es algo normal, hasta que nos pudimos construir, y teníamos la necesidad de largar todo eso que traíamos en la mochila. En este sentido, el primer disco fue como una liberación. Después me senté en la computadora a hacer lo que se me cantaba, ya sin la necesidad de tener que terminar algo. Así comenzó a aparecer todo esto, que tiene que ver con algo de la infancia mía, que me gustaba tanto de chico. Me empecé a copar, hasta ver que estaba bueno lo que estaba saliendo.

-Y también con Tuta Torres como productor.

-También con él. El disco saldrá primero por las redes, y vamos a tratar de que sea en físico, aunque más no sea por una cuestión romántica, para los que nos gusta tenerlos en la mano. Va a salir en la segunda quincena de agosto, luego del videoclip.