El técnico de Estudiantes dice que los futbolistas necesitan entrenar

El entrenador de Estudiantes de La Plata, Leandro Desábato, sostuvo que el fútbol se debe poner en marcha y afirmó que "hay que volver a entrenarse, cumpliendo con los protocolos que corresponden, pero el jugador necesita ponerse en movimiento, y como mínimo se necesitarán seis semanas para volver a competir".



"Teníamos la esperanza de comenzar en julio pero no se pudo y esperemos que sea los primeros días de agosto. Hoy, todo está en el aire, se necesita una fecha concreta para poder planificar los trabajos y para ordenarnos en lo personal. Es lógico que el jugador que vive de su físico se angustie y se sienta mal por momentos", agregó el conductor.



Además, indicó que estan "encima de los chicos, de lo que necesitan pero falta el estar juntos, hablar cara a cara, trabajar en el campo. El plantel ya tendrá muchas modificaciones, no sabemos si Marcos (Rojo) más allá de los deseos se podrá quedar, no estarán Gastón (Fernández), Mateo (Retegui), Facundo (Sánchez). Estamos viendo jugadores".



En declaraciones a "El Equipo Deportivo" resaltó: "Como cuerpo técnico tenemos en claro que humanamente no podemos fallar, y hablaremos mano a mano y en la cara con cada uno. Hay chicos que deben regresar y luego de verlos les diremos lo que pensamos. Hay puestos que se necesitan cubrir y en otros hay más variantes".



"Hay que buscar un equilibrio. El plantel tiene muchos chicos, con cuatro ó cinco jugadores de experiencia. Queremos ser un equipo competitivo, no hay que pensar que porque no hay descensos da lo mismo ganar o perder. Acá hay algo que está claro, que si perdés cuatro partidos todo se complica", puntualizó.



Desábato se refirió a la posible vuelta de José Sosa y aseguró: "No hay que adelantarse. Hoy es un jugador distinto al que se fue, juega más por el medio, es más volante mixto. No es el jugador que se movía por afuera. Es un hombre que es del club y sería importante para nosotros por su jerarquía y experiencia".



El entrenador sostiene que el plantel necesita sumar un delantero y un defensor o dos, dependiendo de la continuidad de Marcos Rojo.