Se sortean los cuadros finales de la Champions y Europa League

La Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA) sorteará este viernes los cuadros finales de Champions League y la Europa League, competiciones que fueron suspendidas por el avance del coronavirus, en tanto que los cuatro partidos pendientes por octavos de la Champions se jugarán en los estadios previstos antes de la pandemia.



El ente responsable del fútbol europeo realizará tres sorteos: uno para los cuartos de final, otro para las semifinales, y uno restante que determinará el conjunto que será local en la final por razones administrativas.



No habrá cabezas de serie ni protección por país, por lo que podrán enfrentarse equipos de la misma federación.



Los cuartos de final (12-15 agosto), las semifinales (18-19 agosto) y la final (23 agosto) de la Champions se jugarán en un torneo de eliminatorias a partido único en agosto, que se desarrollará en Lisboa entre el Estádio do Sport Lisboa del Benfica -sede de la final- y el Estadio José Alvalade del Sporting CP.



Atlético de Madrid (España), París Saint Germain (Francia), Atalanta (Italia) y Leipzig (Alemania) son los únicos equipos que ya tienen asegurado un lugar en cuartos de final de la Champions.



Los otros cuatro surgirán de los cruces que tienen pendiente sus revanchas: Manchester City (2) - Real Madrid (1); Barcelona (1) - Napoli (1); Chelsea (0) -Bayern Múnich (3) y Lyon (1) - Juventus (0). Todos estos encuentros se jugarán el viernes 7 y el sábado 8 de agosto.



A respecto, el Comité Ejecutivo de la UEFA decidió que los partidos de vuelta de octavos de final de la Champions que no se disputaron debido al parate por la pandemia del covid-19, se jugarán en los estadios previstos al comienzo de la competición, todos a puerta cerrada tal y como se anunció en junio pasado.



De esta forma, el Barcelona podrá definir su eliminatoria frente al Nápoli en el Camp Nou -tras el 1-1 del partido de ida-, y el Real Madrid deberá viajar a Manchester para cerrar su enfrentamiento con el City, después de la derrota por 1-2 en el Santiago Bernabéu. También se jugarán en sus respectivos estadios Bayern Munich- Chelsea y Juventus- Olympique de Lyon.



Se realizará antes el sorteo del cuadro final de la Europa League, en el que están pendientes los partidos de octavos de final entre Inter-Getafe, Sevilla-Roma, Basaksehir-Copenhague, Olympiacos-Wolverhampton, Rangers-Leverkusen, Wolfsburgo-Shakhtar Donetsk, Eintracht Frankfurt-Basilea y LASK-Manchester United.



Las eliminatorias a partido único de octavos de final (5-6 agosto), cuartos de final (10-11 agosto), semifinales (16-17 agosto) y final (21 agosto) se jugarán en cuatro estadios alemanes: Stadion Köln de Colonia -sede de la final-, MSV Arena de Duisburgo, Dusseldorf Arena de Dusseldorf, y Arena AufSchalke de Gelsenkirchen.