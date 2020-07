Tobio denunció que lo obligaron a entrenarse con coronavirus

El defensor argentino de Toluca de México Fernando Tobio confirmó este domingo que dio positivo por coronavirus y apuntó contra el club al afirmar que lo "hicieron entrenar igual", al tiempo que aseguró que ya se encuentra en mejor estado de salud.

"Gracias a todos, ya estoy mejor del COVID-19. Mas allá de que me hicieron entrenar igual, ya estoy mejorando. Gracias a todos", escribió el ex jugador de Boca en su cuenta de la red social Instagram.

En ese sentido, Tobio respondió a algunas críticas que recibieron los jugadores del conjunto rojo por no querer continuar con los entrenamientos: "No vengan a chamuyar, le ponemos el pecho al COVID pero el mercenario no soy yo. Estoy recuperándome, muchas gracias a todos por los mensajes, primero la salud. Gracias familia, amigos y seguidores".

"Y recuerden quién estuvo en las malas. Como siempre, vamos que vamos al frente. Gracias a los que bancan, y a los que no les dedico la frase del Diego (Maradona)", concluyó Tobio.

En los "Diablos Rojos" también están Emmanuel Gigliotti, Jonatan Maidana, Gastón Sauro, Federico Mancuello, Alexis Canelo y Enrique Triverio. De hecho, el ex mediocampista de Independiente Mancuello ya había dado positivo por coronavirus, tras realizar la primera ronda de testeos en Toluca durante los primeros días de junio.