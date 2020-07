Apoyo a la cuarentena: el microclima en las redes sociales 

Las redes sociales crean un "microclima" que no se condice con las tendencias marcadas por las encuestas respecto al respaldo de la cuarentena y a la importancia del rol del Estado en la crisis sanitaria, según reveló un estudio cualitativo realizado por Comuna -comunicadores de la Argentina- y la consultora Argumentaria. Mientras que las encuestas marcaban cerca de un 80 por ciento de apoyo a las medidas de aislamiento, en las redes sociales la proporción de usuarios que aceptaban o rechazaban la cuarentena era casi de un 50 y 50. A su vez, el estudio evidenció, luego de una serie de entrevistas, que existe un amplio apoyo a la intervención estatal, incluso en personas que no suelen asignarle importancia al impacto de las políticas públicas en su vida cotidiana.

El colectivo que hizo la investigación --conformado por periodistas, comunicadores sociales, trabajadores de medios, docentes y estudiantes universitarios-- indagó sobre el humor social durante los meses de abril y mayo, mediante entrevistas a 40 personas de clase media y clase media baja --de Gran Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires-- y un relevamiento de 2749 comentarios de publicaciones de medios de comunicación en redes sociales comparado los resultados, a su vez, con encuestas cuantitativas realizadas durante esos meses por distintas consultoras de opinión pública.

Según Natalia Rossetti, la socióloga que estuvo a cargo de la investigación, “hicimos una muestra cualitativa y descriptiva, de interpretación y de descripción de un fenómeno”. “Es cualitativa porque no es en base a estadísticas sino que son dimensiones que describimos y profundizamos. Trabajamos sobre las cuestiones discursivas y también sobre las representaciones que tienen los sujetos que estudiamos”, explicó a PáginaI12.

El periodista y escritor Hugo Muleiro, integrante de Comuna, indicó en diálogo con este diario que “los entrevistados son personas con las cuales Argumentaria ya había tenido vinculación durante el proceso electoral del año pasado. Es decir, son sujetos individualizados, cuyas orientaciones políticas conocemos”. Según explicó el periodista, la modalidad de las entrevistas que llevaron a cabo emula la metodología de focus group, que no puede realizarse por el aislamiento. “Respecto de ese grupo de entrevistados lo más notorio es que los votantes del macrismo, o los que se declaran apolíticos, que en general son personas que se declaran distantes del Estado, que suelen decir que su progreso y bienestar son fruto de su esfuerzo y algo completamente ajeno a las políticas públicas, durante la pandemia cambiaron su postura y piden la intervención del Estado a favor de su futuro mediato”, dijo.

Por otra parte, según explicó el integrante de Comuna, hay gran distancia entre lo que decían los entrevistados por privado con lo que ellos medían en comentarios de redes sociales: “notamos una distancia muy grande, pero no solo con los entrevistados sino con el clima social registrado en cuanto a las encuestas que se conocieron durante todo este tiempo que demostraron que hubo y sigue habiendo un acompañamiento sostenido y mayoritario a las políticas sanitarias del gobierno”. En ese sentido, en el informe citan el trabajo realizado por Synopsis Consultores que indica que en la cuarta semana de abril, el 74,9 por ciento de los encuestados apoyaban las medidas y una encuesta del Observatorio de Economía Política y Centro de Opinión Pública y Estudios Sociales, en la que el 87% apoya las medidas sanitarias y el 55% plantea "preocupación" en cuanto a la situación económica.

Según el informe, en el registro de las opiniones expresadas en Twitter y Facebook de los medios de comunicación estudiados, los usuarios que se pronunciaron específicamente sobre la cuarentena fueron 247. "En ese grupo se observa 47,7 % de apoyo, 46,1 % de rechazo y un 6,0 % de apoyo crítico", explayaron. Luego, remarcaron que existe una "tensión entre las expresiones de apoyo al aislamiento en las entrevistas, así como en las encuestas mencionadas, y la postura en estos ambientes".

En esa línea, Rossetti explicó que “trabajamos el tema de la saturación mediática en paralelo a lo que nuestros entrevistados decían por privado”. "Notamos que en redes había una polarización entre gente que estaba completamente en contra y completamente a favor. Eso genera un microclima porque no era lo que pasaba cuando se hablaba con las personas, o cuando medíamos las encuestas”, aseguró. Muleiro subrayó que luego del relevamiento que hicieron, se puede decir que "el público que se expresa en estos ámbitos no se puede tomar como representación del conjunto de ninguna manera. Es una parcialidad, una porción de nuestra población que no representa al conjunto”.

Informe: Melisa Molina