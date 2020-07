Del strip club de P-Valley a la Semana Virtual del Diseño

#Cursos&Concursos El ciclo internacional Mudal y el Instituto Nacional de la Música convidarán talleres y charlas gratuitas online sobre música y transformación digital, monetización y nuevas experiencias, el 16 y 17/7. Además, la Universidad de Palermo invita a participar de los debates, foros y espacios de intercambio de la Semana Virtual Internacional del Diseño, que será del 27 al 31/7, con inscripción gratuita. Y la campaña Micrófono Abierto, del Gobierno de la Ciudad, convoca a chicos de 8 a 12 años al intercambio por zoom sobre artes, gustos y otras experiencias.

#CoverMe Neo Pistea convidó live session de Rivotril, el tema de 2017 cortado de su EP junto a 0-600, Oro y perfume, ahora grabada en el marco de las Vevo Ctrl Live Sessions. Además, el platense Milan soltó el EP Término medio, que tributa a Pibes Chorros (Mabel), Damas Gratis (Humo de mi fasito) y Makano (Te amo). Los pampeanos Las Sombras sacaron reversión de su tema Nada más, en plan abolerado y con feat de Las Perlas. Y La Vela Puerca cortó versión en vivo para De no olvidar, el clásico del prócer dark (sino emo) del folclore uruguayo, don Alfredo Zitarrosa.

#AltaTemporada Un episodio pide otro episodio. Si estás para tensiones raciales con banda sonora trapera, tanteá la serie-estreno P-Valley (Starzplay). Si te caben las conspiranoias sobre drogas, dealers y experimentos científicos, probá la debutante Spides (Syfy, los domingos). Si te van los crímenes, salieron la tercera de Absentia (AXN, los lunes) y la quinta de Brooklyn Nine Nine (Warner Channel, los domingos). Y si buscás revanchas con clásicos, Amazon subió las primeras once temporadas de The X-Files.

#HacelaSimple Canciones para que tu playlist crezca sana y fuerte. La MC marplatense La Joaqui sacó Gvngster, con el que retoma la senda musical luego de su live session The White Room. También hay nuevos singles de los rosarinos Groovin' Bohemia (Somos tribu, con feat de Brapis), de Agustina Paz (Alta cumbre, anticipo del disco La fuerza) y de Alfonso Devoto (4ever person, debut del cantante de Full Chamba en plan solista).