"Solo cabe prisión perpetua"

"Es un hecho atroz", dijo el fiscal Aldo Gerosa, que esta tarde imputará y pedirá la prisión preventiva de los cinco adultos detenidos por el femicidio y abuso sexual en grupo cometido contra Rocío Vera, de 14 años, en Reconquista. El funcionario del Ministerio Público de la Acusación dijo en diálogo con este diario que no recuerda otro caso similar, aunque por la cantidad de personas intervinientes y la brutalidad, lo consideró similar al travesticidio de Vanesa Zabala, asesinada, en marzo de 2013, en la misma ciudad. Además, temprano dijo que Rocío no murió en el momento, tras la sucesión de golpes, sino que habría agonizado. "Viéndola gravemente herida (los detenidos) la dejaron tirada hasta que murió", dijo. En tanto, la familia de la niña, que estaba embarazada de aproximadamente dos meses, se constituyó en querellante este jueves y será parte de la audiencia, vía Zoom. "Los padres solo piden justicia y entendemos que no puede haber otra condena que la prisión perpetua", dijo el querellante Gabriel Micheloud, sobre el proceso judicial que recién comienza.

Juan Daniel Godoy (30), Leonardo Gastón Godoy (28), Brian Altamirano (20), Luis Alberto Quintana (29), y Pascual Eduardo Fagundes (21) llegarán a audiencia imputativa a las 17. En tanto, en una causa aparte se investiga la situación de los dos menores, en el juzgado a cargo de la magistrada Griselda Delbón. "La golpearon y la sometieron sexualmente. Alguno de los golpes le produjo un edema cerebral y la llevó a la muerte. Son dos las lesiones que tenían magnitud de causarle la muerte", resumió el fiscal en LT8.

Más tarde, dijo a este diario que se trató de "un hecho atroz" y que en principio se les imputará "homicidio agravado por ser cometido mediando violencia de género, con la participación de menores y probablemente por ser cometido para ocultar un delito anterior, que es el abuso sexual con acceso carnal agravado por el número de intervinientes. Puede haber también concurso premeditado de dos o más personas", señaló sobre lo que aún estaba analizando. En tanto, agregó que los elementos que constan en el expediente dan cuenta de que todos los implicados abusaron de la joven.



Al hablar del grado de violencia y brutalidad del hecho, Gerosa aseguró: "Con este nivel de violencia y de daño en la víctima, sobre todo considerando la edad que tenía, no recuerdo ningún caso (en la región). En cuanto a la cantidad de personas que intervinieron puede ser similar al crimen de Vanesa Zabala, que también fue groseramente lastimada y dañada, antes de morir. Otro hecho así, con esa saña, no he visto en la jurisprudencia", recordó sobre la causa que tuvo como víctima a una trans de 31 años, en la que hubo cuatro personas condenadas.

En tanto, Micheloud confirmó a este diario que ayer los padres de Rocío se constituyeron como querellantes. "Vamos a tener un lugar en la audiencia que será por sistema Zoom", dijo. Además, señaló que ayer se le tomó declaración a los dos menores detenidos en el caso, aunque el contenido le será informado cuando le entreguen copias del expediente. "La investigación buscará establecer qué rol tuvo cada uno de los imputados. Me atrevería a decir que hubo alevosía", planteó.

Rocío salió de su casa el sábado. El domingo su mamá denunció la desaparición, y el lunes por la tarde su cuerpo fue encontrado sin vida en un descampado hasta donde el cuerpo fue arrastrado, según las marcas que evidenció la autopsia.