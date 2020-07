El actor de Games of Thrones le agradeció a Bielsa por el ascenso

Nikolaj Coster-Waldau, el actor danés que personificó a Jamie Lannister en la serie Games of Thrones y reconocido hincha fanático del Leeds, le agradeció este viernes a Marcelo Bielsa por el ascenso de su equipo con un espectacular video publicado por la BBC.



En el corto, Coster-Waldau simula llamar por teléfono a Bielsa y le cuenta, con una mezcla de ironía y emoción, todo lo que vivió en los 16 años en los que el Leeds estuvo en las Ligas de ascenso, sin poder regresar a la Premier League. El actor cierra el video con un agradecimiento, un grito de desahogo y un emotivo "te amamos", además de marcar las virtudes que reconoce en el técnico: "Formaste, enseñaste, entrenaste y preparaste al mejor equipo de la Liga". Además, hace un repaso de cómo la mano del entrenador argentino mejoró a las principales figuras del equipo.





"¡Hola Marcelo! Soy tu fanático danés, Nikolaj. Estoy seguro de que debes estar ocupado ahora revisando las formaciones de la Premier League de los últimos 5000 días. ¡Pero tómate un descanso Marcelo! ¡Hiciste historia con Leeds! Esta noche eres inmortal. Tu nombre. Tu estilo. Tu obra", comienza diciendo Lannister.

"Marcelo, pasó tanto tiempo... Pasó una infancia desde la última vez que Leeds tuvo el honor de estar en la Premier. Ese día que descendimos, mi hija tenía solo tres años en ese entonces. Mírala ahora, puede manejar, puede votar, incluso puede ir a trabajar", dice el artista, mientras las imágenes se funden entre el pasado y el presente.

"Todos somos mucho más viejos ahora. Se siente un mundo diferente. Pero esta noche nos hiciste sentir tan jóvenes. Dieciséis dolorosos años. Un hombre era solo un nene cuando derramó esas lágrimas de descenso. Marcelo, le mostraste a Cooper, Klich y KP (Kalvin Phillips) cuándo y cómo pasar (la pelota). Convertirste a (Stuart) Dallas en Superman. Sabías que Pat (Bamford) anotaría por fin. Le diste a Pablo (Hernández) la eterna juventud. Sabés que liberaste a Luke Ayling. Formaste, enseñaste, entrenaste y preparaste al mejor equipo de la Liga. Marcelo, quiero que escuches este mensaje. Te amamos. Más de lo que sabrás jamás. Marchando juntos", concluyó el actor danés de 49 años, que ya había declarado su amor por Bielsa, incluso en una entrevista el año pasado, cuando lo mencionó como el elegido para quedarse con el trono en la famosa serie.

"Todos piensan que el elegido para quedarse con el trono es Jon Snow, pero en realidad hay que prestarle mucha atención a un tipo llamado Bielsa, quien mágicamente llega y transforma el mundo en algo grandioso", dijo Coster-Waldau durante una entrevista con Jimmy Kimmel en la cadena estadounidense ABC, cuando promocionaba la última temporada de la serie.





Ante la sorpresa del público y del conductor, que no entendían demasiado lo que estaba diciendo, el actor continuó: "Cuando todo está perdido, él irá al norte y lo transformará mágicamente en un paraíso. Y todos dicen ‘In Bielsa we trust’ (En Bielsa confiamos)", el hashtag del club inglés en su cuenta de Twitter. Entonces, antes de aclarar que era el DT de su equipo, hizo un peculiar pedido a la audiencia: "¿Pueden todos gritar 'En Bielsa confiamos'?". Aquella vez, el ascenso no pudo ser coronado, pero un año después, el Leeds, Bielsa y Coster-Waldau tuvieron su merecida revancha.