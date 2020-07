Ratifican la fianza de 630 millones de pesos para que pueda salir de la cárcel

El Tribunal Oral Federal 4 resolvió mantener el monto de la fianza de Lázaro Báez en 632,5 millones de pesos, por lo que el empresario no podrá salir del penal de Ezeiza hasta que no complete esa cifra. Los jueces Guillermo Costabel, Jorge Gorini y Daniel Obligado no sólo rechazaron el pedido de la defensa de Báez de bajar el monto por considerarlo "imposible" de pagar, sino que también negaron la petición del fiscal Abel Córdoba de concederle la prisión domiciliaria que ya le habían otorgado en una causa por lavado de dinero conocida como "M&P".

El jueves, el fiscal Córdoba había dictaminado a favor de reducir la fianza en pesos a 386,5 millones. Sin embargo, el Tribunal ratificó ayer el monto inicial de la fianza, de 632,5 millones de pesos, tomando en cuenta el dólar MEP (Medio Electrónico de Pagos). A su vez, ante el pedido de los abogados de Báez de darle igual la prisión domiciliaria mientras estuviera en discusión el monto de la caución, los jueces volvieron a negarse y exigieron un nuevo informe que los actualizara sobre el estado de salud del empresario, a quien ya se había calificado como persona de riesgo en otra causa y, por lo tanto, beneficiario de una domiciliaria.