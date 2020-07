Alberto Fernández habla sobre el caso de Facundo Castro

Durante la cuarentena hubo muchos casos de violencia institucional. ahora se está investigando la desaparición de Facundo Castro. ¿Cómo considera que hay que abordar estos temas, en los que hay una deuda?

–Hay que ser muy estrictos, muy severos con las fuerzas de seguridad, que tienen un arma en la cintura para cuidarnos, no para usarlas contra nuestro. Hay que ser absolutamente firmes. Cuando aparecieron casos en el Chaco y en Tucumán fui categórico El caso de Facundo me preocupa. Le han encomendado a la Policía Federal la investigación y he hablado con la ministra de Seguridad, Sabina Frederic para que ponga todo el empeño en tratar de descubrir lo que pasó. Quiero que se esclarezca. Además estamos trabajando desde la Secretaría de Derechos Humanos para hacer una ley contra la Violencia Institucional, en la que se tipifique claramente el delito de violencia institucional.