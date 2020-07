Del Potro se mostró con una vieja "amiga"

Juan Martín del Potro está buscando regresar a los entrenamientos para dejar atrás la lesión en la rótula derecha que lo obligó a dos operaciones en los últimos dos años. Tal como adelantó Página/12 , el tandilense confirmó este lunes que volvió a las canchas de tenis, aunque todavía siente un poco de dolor en la rodilla lastimada.

"¡Hoy vine a pasar el día con mi amiga!", escribió un sonriente Del Potro en su cuenta de Instagram, junto a una fotografía con su raqueta en una cancha del Tenis Club Argentino. "Quería contarles que en estos días volví a entrenarme y a practicar de a poco en la cancha. La rodilla aún me molesta así que estamos probando cómo evoluciona. Si bien no hay fechas ciertas, una vez más estoy dando todo para seguir haciendo lo que amo", completó Del Potro, que hace más de un año que no juega oficialmente, desde que se lesionó en el torneo de Queen's por segunda vez en la misma zona.





En las últimas semanas, el ex número tres del mundo concurrió al TCA para pelotear con Juan Ignacio Londero, pupilo de su ex entrenador Sebastián Prieto, y Guillermo Durán, uno de los mejores doblistas del país. Según pudo averiguar este diario, el entrenamiento del lunes, en el que lució mejor que en las primeras prácticas, fue con el tenista cordobés.

“Jugué tantos años con dolor de muñeca que si tengo que jugar un poco más con dolor de rodilla, para poder cerrar un ciclo como me gusta, lo trataría de bancar”, sostuvo Delpo el mes pasado en una entrevista con Alejandro Fantino, en la que alejó los fantasmas del retiro y exhibió con firmeza su deseo de resurgir una vez más. Con su vuelta a los entrenamientos, lo está demostrando.