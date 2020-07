Facundo Castro: el gobierno bonaerense advirtió que "no se va a encubrir a nadie"

La jueza federal María Gabriela Marrón tiene que decidir por estas horas si aparta al fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez, como pidió la querella particular en la causa por la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro. En las acusaciones de parcialidad, los abogados de Cristina Castro ubican al fiscal como parte de lo que denominan la trama del encubrimiento, esencialmente por haber aceptado testigos "inducidos" aportados por la fuerza investigada, la Policía Bonaerense.

Por su parte, la madre de Facundo afirmó que luego de la intervención en la comisaría de Mayor Buratovich, el ministro de Seguridad Sergio Berni se llevó información que no compartió con la familia ni en el expediente judicial. Además, ayer trascendió que el presidente Alberto Fernández y el gobernador Axel Kicillof se comunicaron con ella.

¿Cuál es la posición del gobierno provincial en este caso? "El gobernador fue bien claro: la provincia entera está a disposición de la Justicia", dijo a Página/12 Jessica Rey, ministra de Comunicaciones de la administración provincial, quien conversó sobre los escollos planteados en la búsqueda del joven.

Las funcionarias y los funcionarios del gabinete de Kicillof dicen no tener mayores datos sobre la investigación y tampoco quieren hacer pública ninguna especulación sobre lo que pudo haberle pasado al joven de 22 años que está desaparecido desde el 30 de abril, cuando salió de su casa en Pedro Luro rumbo a Bahía Blanca, pero nunca llegó. "Axel (Kicillof) habló varias veces con la madre, hicimos todo lo que nos pidió la familia y queremos que la justicia actúe rápido y eficazmente. Somos muy cautelosos, para que bajo ningún concepto se pueda llegar a sospechar que tenemos alguna intención de intervenir en el proceso judicial".

"Tiene que quedar algo bien en claro: No se va encubrir a nadie", aseveró, consultada por las denuncias de la familia sobre las intromisiones de la Policía Bonaerense para desviar la pesquisa, tanto en la primera etapa como en las sucesiva. La funcionaria dijo también que "primero y principal qué aparezca" Facundo, pero agregó que "es preciso saber qué pasó" con él.

La mujer que (no) lo llevó

Mientras la jueza Marrón pide el expediente principal, que ya suma 900 fojas, para resolver la solicitud de apartamiento del fiscal Ulpiano Martínez, los abogados Luciano Peretto y Leandro Aparicio denunciaron en un escrito contradicciones entre informes de circulación vehicular aportados por la policía de Villarino (Pedro Luro) y por la secretaría de Protección Ciudadana de Médanos. Además, denuncian la demora en la realización de medidas de prueba e "ineficiencia en la investigación". También pidieron la ampliación de testimoniales de policías federales y fundamentaron el pedido de secuestro del celular del testigo que ocultó su condición de policía la primera vez que declaró, así como su estado psíquico. Es quien dijo haberlo visto en Cerri, cerca de Bahía Blanca.

Los letrados pretenden ampliar las declaraciones de los policías Cristian Arias García y Emanuel Marcelo Piriz, ambos de la Policía Federal, cuyos informes sobre el caso están en las fojas 443 a 444. "Este testimonio difiere notablemente con la declaración que se prestó ante la Fiscalía Federal, en la que entendemos, el señor Fiscal altero groseramente la declaración para procurar el desvío de la investigación, la propagación de noticias falsas, y el consiguiente perjuicio en el avance la investigación", reza el escrito al que accedió Página/12.

En la recusación contra el fiscal Martínez, los letrados denunciaron que no reparó en que el dato sobre la mujer que presuntamente había llevado a Facundo hasta Bahía Blanca fue aportado por la comisaría de Villarino, y, casualmente o no, por los mismos policías involucrados en la causa, uno de ellos el primero que paró a Facundo la mañana del 30 de abril en la ruta 3. "Despacho preventivo del 13 de Julio de 2020 emitido por la Estación de Policial Comunal Villarino 2º de Pedro Luro, dando cuenta de que una mujer llamada 'E.R DNI XXXX909 abonado celular Nº XXXXXXX612, habría sido la persona la cual a bordo de un vehículo RENAULT DUSTER OROCH, habría trasladado al ciudadano FACUNDO ASTUDILO CASTRO hasta la ciudad de Bahía Blanca, y quien no se habría presentado a prestar testimonio en sede judicial y/o policial por temor'”.

Ese día, a las 10.27 la llamaron por teléfono y la mujer les dijo: "Que con frecuencia suele levantar a personas que 'hacen dedo' en la ruta y las traslada desde la zona por donde circula más habitualmente (…) informo que 'no puede precisar que haya levantado a ese chico', no obstante lo cual, el día 27 de Abril próximo pasado, había levantado en la garita de Mayor Buratovich, un muchacho morocho, flaco, pero un poco mas alto de la estatura de la persona que buscamos, creía que media cerca de 1,70 metros y también que se trataba de una persona de mas de 30 años. De esta persona no recuerda mayor descripción, salvo que le comentó que trabajaba en el campo. Recuerda que lo dejo en un parador al costado de la ruta 3 (…) que pidiendo precisiones acerca de la fecha en que habría acercado a esta persona , ratificó recordar que fue el día 27 de Abril , dado que recuerda haber realizado el viaje de Buratovich a Bahía Blanca, porque tenía un turno medico en el centro de rehabilitación IREL de esta ciudad.- Que en reiteradas oportunidades , la interlocutora ratifica no poder precisar si la persona a que se refería se trataba de Facundo Astudillo Castro, indicando no poder aportar más información al respecto".





Los mismos policías

A los policías federales ese testimonio les llegó de la mano de los mismos policías bonaerenses que pararon por primera vez a Castro, Gabriel Sosa, y que dicen haberlo llevado hasta Origone, Siomara Flores. "Por un mail enviado por la Comisaria Comunal de Villarino, justamente el día 13 de Julio, en el que se remite un extracto: Informo a usted que en la fecha, 18.40, se apersona en el despacho de la subestación comunal de Mayor Buratovich Sgto. Leg. 191762 Siomara Flores y Of Pol. Leg. 488412 Mario Gabriel Sosa, refiriendo Sosa, que instantes antes, en su domicilio se apersono un sujeto masculino no identificado ni conocido por el, quien le manifestó que por intermedio de N.N. Villegas (obrero albañil) tomó conocimiento que la señora E.R. D.N.I. XXXX909 abonado celular XXXXXX612 habría sido la persona que habría llevado a Facundo a Bahía Blanca".

Apunta el escrito: "Tal vez no haya advertido el señor Fiscal que casualmente uno de esos policías, Sosa, participó de la detención 'oficial' y el labrado de infracción por violación de la cuarentena para con Facundo el día 30 de Abril de 2020 a las 10 horas. Y que la Agente Flores es quien es flagrantes inconstancias, incongruencias y contradicciones, indicó haber trasladado en un vehículo particular a Facundo, en circunstancias en las que, según tres testigos, era abordado Facundo por dos masculinos en un patrullero de la policía bonaerense y del que luego de ello no se tuviera mas noticias".

Los abogados agregaron que para cuando sucedió ésto "la policía bonaerense se encontraba apartada de la investigación, ma non troppo". La frutilla del postre fue que esta "maniobra" fue acompañada con su difusión a través de Facebook, y replicada por La Brújula y algunos medios nacionales, filtrando datos que supuestamente eran de una testigo que pidió reserva de identidad.