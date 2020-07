Boca, a la carga por Brunetta

El mediocampista de Godoy Cruz Juan Brunetta reveló este miércoles que Boca hizo una oferta por su pase y pidió al club mendocino que "abra una negociación" ya que el dinero que pidió el Tomba para transferirlo "es una exageración".

Fue el propio Brunetta, de 22 años, el que señaló en declaraciones radiales que desde La Boca ofrecieron 1.500.000 dólares por la mitad de su pase, una cifra muy alejada de los 10 millones que pretende el Tomba por 80 por ciento de la ficha del jugador.

"Lo que pide Godoy Cruz es una exageración. Es muy complicado que alguien pague 10 millones. Lo que le pedimos al club es abrir una negociación", consideró a radio La Red el mediocampista, quien ya estuvo en la mira del Racing Genk belga, que llegó a ofertar insuficientes 5 millones de dólares.

El cordobés Brunetta llegó a Mendoza a mediados de 2019 tras vestir las camisetas de Arsenal (2016-2017) y Belgrano (2017-2019). En Primera División, lleva jugados 88 partidos en los que marcó 16 goles. Además, fue parte de la Selección Sub 23 que consiguió el pasaje a los Juegos de Tokio en el Preolímpico de Colombia a principios de año.



Con esas credenciales, el volante también estaría en el radar de River. "Los rumores de River me dejan tranquilo, estoy en un muy buen momento a nivel personal. Me llamó un entrenador de Bélgica para ir a jugar a ese país y me seduce muchísimo jugar en clubes grandes de Argentina, pero si me toca seguir en Godoy Cruz, voy a estar contento porque estoy muy cómodo", cerró.