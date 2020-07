Después de un mes, vuelven a circular los bondis

Después de 28 días, los choferes del transporte urbano e interurbano de pasajeros decidieron ayer levantar el paro y los colectivos volverán a circular a partir de la 0 del viernes. Con fondos que adelantarán provincia y municipio, y un aporte de las empresas, los trabajadores cobrarán mañana la totalidad de los salarios de junio, además de acordar el cobro del aguinaldo y la deuda por los bonos del decreto del gobierno nacional en dos cuotas sucesivas. "Esto es un acuerdo local, nos escucharon a los trabajadores. No debieron esperar tanto de la Nación, con audiencias que se pasaban de una semana a la otra, en perjuicio de la ciudadanía", cuestionó el titular de la UTA, Sergio Copello. El gremio consensuó fechas estimadas para el cobro de haberes de los próximos meses, corriendo los días de pago que se efectivizarán en dos cuotas, y así garantizar el servicio por 90 días. "Todos tenemos que aportar para que la actividad vuelva a funcionar, esto no es menor, llevamos 54 días de paro en muy poco plazo, no quisimos esto", planteó el dirigente gremial, quien se mostró confiado respecto al futuro del sistema. "Cuando la actividad retome su normalidad, conjuntamente con otras actividades que están dependiendo del transporte, va a levantar su nivel de recaudación y eso permitirá seguir avanzando", dijo Copello a Rosario/12.

Los delegados de los choferes levantaron la medida de fuerza, que tomaron el pasado 2 de julio al no percibir el 100 por ciento de los salarios de junio, luego de realizar una asamblea en la sede de la UTA. La decisión de aceptar un cronograma de pago para dar por finalizada una huelga de casi cuatro semanas fue festejada con cánticos y algarabía. "Hemos tenido una propuesta, que como muchas veces dijimos debían hacer localmente, y arribamos a un acuerdo que nos va a permitir al menos por 90 días firmar una suerte de paz social a los fines de garantizar el servicio, por un esfuerzo de la Municipalidad y de la Provincia, y con un aporte de los empresarios", anunció Copello.

"Para levantar la medida y volver a trabajar, los fondos de Nación no están comprometidos", agregó el dirigente gremial, para luego aclarar ante la consulta de este diario que en el caso que los subsidios nacionales lleguen en tiempo y forma, los choferes cobrarán normalmente. "Acordamos en fijar una fecha para establecerlo, porque para muchos de los compañeros es importante, pero esa fechas pueden bajar de acuerdo a la llegada de esos fondos", explicó.

"Hemos corrido un poquito los días, con esto queremos decir que el cuarto día hábil no vamos a parar porque no cobramos, una situación que está relacionada con lo que normalmente llegan los aportes de la Municipalidad, de la Provincia, y cuando lleguen los de la Nación, junto a la recaudación que van a ir realizando día a día", amplió el titular de la UTA local, para luego precisar que personal de técnica tendrá hoy que preparar las unidades, higienizarlas y revisar el aislamiento de la cabina del conductor para que vuelvan a circular, después de haber estado paradas durante 30 días en los galpones, a partir de las 0 del viernes.

"La actividad se retoma por un nuevo esfuerzo de los trabajadores", remarcó Copello. "Fuimos los que estuvimos que esperar 30 días para terminar de cobrar el salario, porque si bien la Municipalidad y la Provincia adelantan fondos, todos se mantienen en lo que han venido aportando y nadie aporta por sobre eso. Hemos llegado a un acuerdo satisfactorio, no el ideal, pero que nos permite volver a trabajar, a subir a la unidad, caminando y no arrastrados como querían muchos", disparó.

Tras conocer la decisión de los choferes, el intendente Pablo Javkin posteó en su cuenta de Twitter: "Queridos rosarinos y rosarinas, gracias al enorme esfuerzo de todas las partes, el viernes vuelve el Transporte Público a la ciudad. Por favor, usémoslo con todos los cuidados que exige la pandemia".

Antes de que los choferes decidieran levantar el paro, la demora en resolver el conflicto fue cuestionada por el bloque socialista en el Concejo. Desde allí le apuntaron al gobernador Perotti. “Hoy (por ayer) nos enteramos que hace una semana el gobierno nacional giró fondos que superan los 800 millones de pesos destinados a cubrir las actividades esenciales en este contexto. No sabemos qué está haciendo el gobernador con estos fondos. Está sentado sobre la caja, dejando a Rosario y a más de cien mil pasajeros librados a su suerte, parando la economía y condenando al sistema de transporte”, dijo la concejala Verónica Irizar, que días atrás había reclamado por mayor participación del gobierno provincial.