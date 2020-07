Ciclista denunció abuso policial

La fiscala de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, investiga la denuncia radicada por Julián Fernández, quien manifestó haber sido agredido por personal policial en inmediaciones de la avenida Bicentenario y Paseo Güemes de la ciudad de Salta, el martes último, luego de un incidente de tránsito.

Parte de los hechos fueron grabados y transmitidos en vivo mediante Instagram por el hermano de Fernández, Tomás, quien también habría sido lesionado después por los policías. La Policía de Salta difundió también otro video este miércoles.

La fiscala espera respuesta al oficio que remitió a la Policía de la Provincia, a través del cual solicitó el video de las cámaras de seguridad en el que quedaron registrados los hechos denunciados.

Julián Fernández contó a Salta/12 que circulaban en bicicleta con su hermano Tomás, el martes alrededor de las 11 de la mañana. "Tuvimos un intercambio verbal de insultos con un vehículo cuando íbamos en bicicleta. Nos repartíamos improperios sin llegar a agresiones físicas. Después la mujer que conducía impactó en mi bici en dos ocasiones, ya venía con bocinas y señas", aseguró el joven.

El ciclista sostuvo que al caer a la calle, estaba aturdido y dolorido y reaccionó cerrando la puerta del automóvil de la mujer. Dijo que la Policía difundió un video para justificar la violencia en su contra. "Yo estoy sacado golpeando el auto porque la mujer varias veces me golpeó con el vehículo. Cuando me impactó la primera vez yo vi que no tenía daños e intenté irme. Después me impactó de nuevo. Me rompió la rueda de la bicicleta que cuesta alrededor de 20 mil pesos, además de atentar contra mi integridad física", sostuvo Fernández.

"A mí me acusaron de violencia pero el primer acto de violencia es la indiferencia. La mujer no tuvo en cuenta quien me esperaba en mi casa, mi salud física, si llegaba vivo o muerto", expresó el joven.



En el momento del incidente, intervino la Policía. Fernández denunció que lo empujaron por la espalda, lo redujeron en el piso, lo golpearon en la cara y le produjeron lesiones. El ciclista dijo que intentó explicar que había sido atropellado, pero los efectivos lo esposaron y subieron a un móvil, donde siguieron las agresiones físicas y verbales. El hermano del muchacho comenzó a filmar con su celular y un policía intentaba impedírselo, la transmisión que realizó en vivo por Instagram se viralizó, allí se ve que un policía le pega una cachetada.

El denunciante contó que luego los policías detuvieron también a este joven, Tomás; dijo que lo golpearon antes de subirlo al móvil. "Le pegaron piñas por la oreja, por la nuca, son unos asesinos en potencia, te pueden matar al golpearte así desprevenido. Encima están pagados por todos nosotros", manifestó.

Cuando los llevaban en el móvil, Fernández dijo que los siguieron agrediendo e insultando a ambos. "Dentro del patrullero, nos trataban de putos, homosexuales, que no nos la bancábamos, todos fueron factores de denigración", sostuvo.



Fernández relató que los trasladaron a los dos a la Comisaría 1. Después a la Alcaidía donde les hicieron una revisación médica y de nuevo a la Comisaría. Indicó que no les permitieron que llamaran a un abogado u a otra persona para avisar sobre la detención. También señaló que los uniformados se negaron a identificarse. Los hermanos fueron liberados alrededor de las 18.30.

El denunciante sumó elementos tales como videos tomados por transeúntes y un certificado de atención emitido por el Hospital San Bernardo, en el que se informa la presencia de escoriaciones, múltiples hematomas y una herida cortante sobre ceja derecha y otra detrás de la oreja izquierda.

Fernández dijo que no se excusa respecto a la reacción agresiva contra el vehículo después de que fuera atropellado por la conductora. "Yo no me puse violento contra ninguna persona, ni civil ni policía", expresó. Sostuvo que le hicieron firmar una denuncia que realizó la conductora del auto que lo atropelló pero no le mostraron el contenido ni se lo leyeron. "En los medios, ella dice que primero le rompimos un vidrio y que por eso nos choca, después da otra versión de que yo me caí, me enojé y por eso le rompí un vidrio, después dice que me tocó un poquito con el auto", indicó.

Fernández dijo que intervinieron alrededor de 10 o 12 policías en el operativo. "La policía jamás llamó a una ambulancia, aunque no hizo falta pero no constataron lesiones ni el accidente", afirmó.

"Quiero una resolución judicial justa. Que cada uno se haga cargo de las responsabilidades (...), una justicia bien salomónica e imparcial para ambos", sostuvo el joven respecto a la conductora del vehículo.