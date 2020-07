Seguridad y pandemia

Durante la cuarentena, en Vicente López se identificaron más de 650.000 vehículos en los controles en vía pública y se asistieron a más de 110.000 vecinos en entidades bancarias, informó la municipalidad, que detalló que las operaciones se coordinan desde el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM). Además, la secretaría de Seguridad y la secretaría de Salud, en un trabajo unificado, están brindando asistencia psiquiátrica y psicológica a todo el personal que trabaja a diario en el protocolo de COVID-19. En el COM, el jueves fue recorrido por el jefe comunal, Jorge Macri, funciona el Centro de despacho unificado donde se coordinan las acciones entre Seguridad, Tránsito, Defensa Civil y se atienden las llamadas de las líneas 107 SAME y 109 Salud.