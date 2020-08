El freestyle quiere salir de la pausa por la pandemia

Cuando inició 2020, el freestyle en español se preparaba para un nuevo año de altas ventas y repercusión. Así empezó en marzo, con el desenlace de la Freestyle Master Series internacional: Azcino -para muchos, el mejor freestyler de la historia- se coronó después de anunciar su retiro. Se empezó así a escribir su leyenda, aunque todavía queda la posibilidad de verlo en alguna otra competencia, como la Red Bull Internacional. Por lo pronto, fue despedido con flores en la misma ciudad donde, cuatro años antes, había recibido un botellazo.



Meses después de tener que clavar el freno de mano por la pandemia, la maquinaria del freestyle vuelve lentamente a engranar, con adaptaciones. Principalmente, la ausencia de público en directo y la sola posibilidad de seguir las batallas por streaming. Algo novedoso para una disciplina que fue concebida desde la reunión presencial, y que en su desarrollo y profesionalización terminó presentando al gran público a algunos de los artistas más escuchados de las nuevas generaciones.

De las cuatro Freestyle Master Series (FMS) ya existentes -las ligas de Argentina, España, México y Chile, que reúnen a diez de los mejores freestylers en cada país-, las ediciones española y mexicana tuvieron su primera jornada en julio. En España y México se lamentan las salidas de Chuty y Azcino, respectivamente, aunque se esperan certámenes más parejos: el madrileño se había quedado con las tres ediciones anteriores y el de Neza superó con amplia ventaja al resto en la temporada del año pasado.

Este año se abrió también la liga peruana. Desde YouTube se vio la convivencia en escena de cinco jurados, DJ, presentador y los diez participantes; como en las demás ediciones, se cumplieron los protocolos sanitarios -hisopados incluidos-, aunque el fervor de las batallas conspiró por momentos contra el distanciamiento social. Además de la primera batalla de Skill contra Choque, la de Jota contra Jaze, referentes y excampeones nacionales de Red Bull, fue de lo más atractivo.

Las FMS argentina y chilena todavía no hicieron oficiales sus fechas de reestreno, pero hubo pistas en las redes sociales. El MC chileno El Menor deslizó en Instagram que reanudarían el sábado 15 de agosto; por su lado, El Misionero, presentador de la versión local, tuiteó el 28 de julio que faltaba un mes para FMS Argentina. Según pudo averiguar este diario, la fecha concreta sería el sábado 29 de agosto. Para la versión internacional, probablemente haya que esperar hasta 2021.

El freestyler del ámbito local de mayor crecimiento en 2019 fue Trueno, que en pocos meses levantó los títulos locales de Red Bull y FMS. Ahora concentrado en la música, con su disco Atrevido fresco y trepando en los charts digitales, el rapero de 18 años habló con Página/12 sobre el regreso readaptado de las competencias: “Me encanta el freestyle, el arte de la improvisación, pero a la euforia del público no la cambio por nada -dice-. Es la razón por la que hacía batallas. Tirar un punchline y que se venga el estadio abajo es algo que en el show no vas a tener nunca. La pandemia pausó algo que venía muy fuerte en todos los países, pero siento que cuando vuelvan las batallas como deben ser, se va a pudrir todo”. El campeón vigente anticipó que no va a defender ninguna de las coronas.

El hiato por la covid-19 también favoreció el crecimiento de polémicas latentes en torno a qué se puede y no se puede decir para intentar ganar una batalla, o las responsabilidades que los MC asumen al tomar el micrófono. Lo más resonante tuvo que ver con lo que algunos advirtieron como posible “censura” dentro del freestyle.

Se disparó por una charla que mantuvieron Papo y Dtoke vía Twitch, acerca de la batalla entre Roma y Dozer de la última final de Red Bull vernácula cuando, en el desarrollo, Roma defendió la postura a favor del aborto legal, seguro y gratuito, y Dozer le recriminó que quería abortar para “abrir esas dos piernas”. Dtoke, que ese día era jurado junto con Wos y Azcino, justificó por qué, a pesar de considerar que Dozer había rapeado mejor, no lo votó a él: “Las batallas son para medir un montón de cuestiones. Las rimas misóginas y racistas ya están out de este mundo”, explicó.

Influencers, raperos y seguidores discutieron acerca de si los MC son responsables por lo que dicen en un evento, si sus palabras deben ser tomadas como las de un actor que interpreta un personaje y si algún contenido ideológico puede llevarlos a la derrota, independientemente de la técnica. Juancín, jurado de FMS, recordó uno de los puntos del reglamento de la liga, que insta a los jueces a penalizar con su votación las rimas con referencias racistas y homofóbicas, entre otros temas sensibles. Desde su cuenta de Twitter, aclaró: “Cada rima y cada situación puntual se analiza según su contexto, y no veo claro sacar conclusiones generales de qué está bien y qué está mal que funcionen como premisas máximas. Pero estaría bueno que apuntemos a un freestyle cada vez más rico y menos vacío”.

Mientras buscaba reorganizarse, Red Bull mantuvo cierta actividad con batallas online de exhibición entre protagonistas como Sara Socas, Jony Beltrán, o Zaina. Con la fecha y sede de la Internacional aún como incógnita, se fijó el 21 de noviembre como fecha de la nacional argentina, con lugar y condiciones a confirmar, siempre en su clásico formato de eliminación directa. Al igual que en la versión española -donde vuelven Chuty y Skone tras años de ausencia-, la versión local promete algo interesante este 2020.

La lista de 16 finalistas contiene a 9 de los 10 competidores de FMS, y al regreso de un histórico excampeón como Papo le suma la inclusión de Acru, que sólo había participado de la recordada edición de 2015, y de Dani, otro MC muy valorado, que se había mantenido lejos de las grandes batallas en el último año. Ambos forjaron su reputación con técnica y frescura en competencias del underground como El Quinto Escalón. Con Trueno apartado, Roma volvió a clasificar por haber quedado en cuarto lugar en 2019, detrás de Wolf y MKS.

Probablemente se reactive la polémica. Quienes no quedaron conformes con la selección fueron Frescolate, el primer campeón mundial de la historia, y Sony, que hizo su descargo por Instagram. Aun así, con la variedad de estilos y generaciones que prometen cruzarse, esta Red Bull podría dejar su huella en el camino de la rima improvisada.