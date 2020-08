Coronavirus: solo cuatro provincias reabrirán las aulas post vacaciones

La propagación de casos de coronavirus en el país complicó el regreso de las clases presenciales en la mayoría de los distritos donde había expectativas de poder retomarlas durante este mes de agosto. Si bien el ministerio de Educación ya acordó con todos los 24 distritos los protocolos de cuidado, debido a la situación epidemiológica sólo cuatro (San Juan, Santa Fe, Santiago del Estero y Catamarca) avanzarán a partir de este lunes en preparativos para recibir alumnos, lo que sucederá, si todo va bien, a partir de la semana próxima.

Este lunes vuelven a las escuelas los docentes, directivos y no docentes de Santiago del Estero y Catamarca, con la indicación de preparar la aulas y otros espacios escolares. En esas provincias, que están entre las que han tenido menos casos de covid, el plan es retomar las clases presenciales el 18 de agosto, aunque siempre en el caso de que no se registre en estos días un aumento de los contagios.

El regreso de la presencialidad se da en un marco de mucha cautela. Hay que aclarar, por ejemplo, que no van a volver inicialmente todos los alumnos, sino solamente los que están terminando el ciclo primario o el secundario. Ellos son considerados prioritarios porque en 2021 deberán dar un salto a formas de aprendizaje más complejas, como el ingreso a la universidad.

En el caso de Catamarca, la provincia comenzará por abrir el lunes 18 una parte de sus escuelas rurales, mientras que otras lo harán el 24 de agosto. En Santiago del Estero, donde también la fecha esperada es el 18, las autoridades aclararon que habrá alternancia horaria y de asistencia.



Otra provincia que se prepara para volver a las clases es San Juan, el lunes próximo, 10 de agosto. Allí la propuesta es un regreso escalonado y con modalidad mixta --es decir combinando días de presencialidad con días de aprendizaje en los hogares-- y también con prioridad en los estudiantes que estén terminando ciclos. En el caso de que haya padres que no quieran mandar los hijos al colegio por temor a la circulación del virus, se les ofrecerá que sigan de manera remota a través de las plataformas educativas.

En Santa Fe la gobernación considera que fines de agosto la presencialidad va a poder ser retomada en las escuelas del norte provincial, en localidades pequeñas. El gobernador Omar Perotti, explicó que en la región.“Hay localidades enteras que no han tenido casos. Las posibilidades de vinculación para empezar a desarrollar la actividad educativa pueden contemplarse en la ruralidad y algunos pueblos con hasta 7.000 habitantes, donde vemos características para controlar la vinculación de las personas". En las dos primeras semanas de agosto, agregó, Santa Fe se "enfocará" en la capacitación docente.

Finalmente, también Formosa podría retomar las clases este mes, con excepción de la ciudad de Clorinda, que el 24 de julio debió volver a la fase 1 de la cuarentena.

“La voluntad es proyectar el regreso siempre que la salud lo permita. No nos queremos apurar en ninguna decisión, y por supuesto que cuestiones que decimos hoy pueden cambiar positivamente en algunas semanas o no. Dependerá de la situación epidemiológica”, señaló el ministro de Educación, Nicolás Trotta, que agregó que “los pasos que se den en esas provincias van a ser un espejo importante para el resto del país”.

En cambio, en distritos más comprometidos por la circulación de la covid las autoridades pintaron como más lejana la posibilidad. El vicegobernador de Misiones, Carlos Arce, consideró que “una gran razón para retomar las clases sería contar con una vacuna y es muy difícil que ésta se comercialice este año". En Misiones el grado de alerta es alto por la cercanía con Brasil. El funcionario señaló que la provincia está rodeada por más de 200.000 casos de COVID-19 entre los estados de Santa Catarina, Río Grande, Paraná de Brasil, Paraguay y la vecina provincia de Corrientes, y se preguntó "¿cómo enseñás a un chico menor de 4 o 5 años que no se saque el barbijo, que guarde distancia social, que no le abrace a un amigo, que no comparta el lápiz o el vaso? Sinceramente, creo que los chicos están esperando más volver a la presencialidad para estar con sus amigos y demostrar sus afectos que por la clase misma”. Y en este sentido, explicó: “no queremos dar el paso para probar si aumentan o no los infectados, porque podemos perder vidas".

Misiones era una de las nueve provincias que a mediados de julio había mostrado disposición de reabrir las escuelas. Completan el listado -además de las cuatro mencionadas- Tucumán y Corrientes.