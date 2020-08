Marcela Pájaro tiene custodia policial porque fue amenazada de muerte en dos oportunidades

Una jueza de Bariloche amenazada por un hombre disconforme con un fallo

El hombre le reclama que permitió a su ex esposa viajar a EEUU con sus dos hijas a ver a su padre enfermo. La mujer pidió una prórroga y la jueza se la rechazó y la intimó a que regresara, pero no lo hizo. El hombre, que fue deportado por fraude y no puede ingresar a EEUU, se la tomó con la jueza a la que persigue e intimida.