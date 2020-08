Una foto de Videla en su red

Desde Santa Fe

El Foro contra la Impunidad y por la Justicia de Santa Fe –que integran los organismos de derechos humanos y expresiones políticas y sociales- repudió al director general de Tránsito de la Municipalidad de Santa Fe Aníbal Gorosito por su “accionar lesivo a la democracia” al publicar en su perfil en las redes sociales una foto del genocida Jorge Rafael Videla –el mismo día que falleció la ex presidenta de las Madres de Plaza de Mayo Celina “Queca” Kofman-, consideró el hecho como una “apología del delito y del terrorismo de estado reñidos totalmente con la vida democrática” y le reclamó al intendente Emilio Jatón que investigue la conducta del funcionario y le aplique las “sanciones correspondientes”.

La apología de Videla la denunció el periodista Osvaldo “Coni” Cherep, quien reveló en su espacio en Recsantafe.com (un canal que se transmite por internet) que Gorosito había publicado durante varias horas en su perfil en la Web una foto del genocida, como efeméride del nacimiento del dictador (el 2 de agosto de 1925). Y vinculó al funcionario, no sólo con el secretario general del sindicato de los trabajadores municipales ASOEM Juan Medina (“es muy allegado”), sino también con ex intendente y ex candidato a gobernador de Mauricio Macri en la provincia, José Corral. Como prueba de eso, exhibió la copia de uno de los “concursos fantasmas que armó Corral” antes de terminar su mandato, en 2019, para meter en la planta del municipio a militantes de la UCR y de ASOEM. “Gorosito integró la junta examinadora de uno de esos concursos como representante de Corral”.

Cherep dijo que envió el video del programa con las capturas de pantalla del perfil de Gorosito al intendente Jatón, al secretario general de la Municipalidad de Santa Fe, Miguel González y a los bloques del Concejo Municipal.

Ayer, el Foro contra la Impunidad –que integran Madres, Hijos, Familiares de Desaparecidos y la Liga Argentina por los Derechos Humanos, entre otros- expresó su “total repudio al funcionario municipal que reivindicó el nacimiento del dictador y genocida Videla” el mismo día del fallecimiento de Queca Kofman y calificó su “accionar” como “lesivo a la democracia.

Este hecho de una “persona que se desempeña en un cargo institucional, constituye la figura de apología del delito por exaltar valores como terrorismo de Estado, reñidos totalmente con la vida en democracia". Por lo tanto, el Foro le pidió a Jatón que ordene investigar la conducta de Gorosito y aplique “las sanciones” que correspondan.

En la página del Foro, un peronista histórico en el gremio municipal, perseguido por el terrorismo de estado, Juan Carlos Busto, le pidió a ASOEM la inmediata “desafiliación” de Gorosito por su “agravio” y su “apología a la dictadura de Videla”. “Los municipales no olvidamos que tenemos compañeros muertos” y otros que sufrieron cárcel y exilio por “luchar contra los militares”. Y ahora un “fascista asoma la cabeza declarándose ferviente defensor de Videla”. El cuerpo de delegados y la comisión directiva del gremio deben expresar su “repudio total” a este hecho, exigió.

Su compañero Carlos Alberto Novillo, militante del Espacio Juicio y Castigo de Rosario, sumó su repudio a “semejante reivindicación del terrorismo de estado. “A Gorosito deben echarlo y desafiliarlo ya” del sindicato”. Mientras que Mario Paez –hijo de un militante histórico ya fallecido de Laguna Paiva, Catalino Paez- secuestrado por una banda del D2 de la Policía de Santa Fe cuando tenía 15 años también reclamó que Gorosito rinda cuentas: “Hay que enjuiciarlo. No perdonamos”.