Elisa Carrió en defensa de Eduardo Casal

Elisa Carrió volvió a la carga, esta vez para reclamarle al procurador interino Eduardo Casal que no deje su cargo. “Casal debe resistir el acoso y la embestida de Cristina Kirchner, quien busca desestabilizarlo y para eso cuenta con nuestro respaldo”, afirmó en un comunicado junto a sus diputados. “Casal es hoy el Procurador General de la Nación porque lo decidió la ley, no lo puso ningún presidente. El doctor Casal tiene el deber de resistir la embestida personal de Cristina Kirchner y no debe renunciar, pero también los políticos que creemos en la división de poderes debemos darle nuestro respaldo”, sostuvo Carrió.

Casal quedó en ese cargo luego de que el gobierno de Mauricio Macri presionara por todos los medios y forzara la renuncia de la anterior procuradora, Alejandra Gils Carbó. En ese momento, Carrió no vio una intromisión en otro poder, como sí declamó en su comunicado: "Defender la República es, básicamente, defender la independencia de todos los poderes del Estado, sabemos hacer ese trabajo y lo haremos siempre”. “Tenemos que afirmar que no vamos a permitir que se desplace a un funcionario de carrera porque la vicepresidente de la Nación quiere impunidad y venganza”, afirmó Carrió.