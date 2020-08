El juez Postma zafó del juicio

Desde Santa Fe

El Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados desestimó ayer el pedido de juicio político al juez Hernán Postma, a quien el procurador de la Corte Suprema de la provincia, Jorge Barraguirre, acusó por supuesto “mal desempeño” y “falta de idoneidad técnica” por autorizar una prisión domiciliaria encubierta” al condenado por el ataque al ex gobernador Antonio Bonfatti en 2013, Emanuel “Ema Pimpi” Sandoval y luego una segunda mudanza a una casona de La Florida, en Rosario, donde fue acribillado a balazos el 25 de octubre de 2019. Posma zafó del jury por 6 a 4. Cinco ministros de la Corte, entre ellos su presidente Rafael Gutiérrez y el jefe del bloque de senadores del PJ Armando Traferri, completaron la mayoría que mandó la causa al archivo. Mientras que los otros cuatro jurados: el juez Daniel Erbetta, dos abogados de la matrícula y el diputado de la UCR Maximiliano Pullaro, quedaron en minoría en su intento de ventilar la trama. “La Corte (casi toda, cinco de seis) puso cordura ante tanto estrépito” en el Poder Judicial, “esta vez pudo más el apego a la Constitución que la demagogia”, festejó el penalista Gustavo Feldman, defensor de Postma. “Hubiera sido interesante abrir el jury. Hoy, la sociedad exige transparencia y que se controle cómo trabaja la justicia y cuál es su respuesta a la sociedad. Lamento que no haya ganado la postura” de juzgar al juez, le contestó su colega Natalia Ferrero, secretaria del Colegio de Abogados de Venado Tuerto que votó por el sí.

El 6 a 4 dejó a la vista los dos bloques de la Corte. La mayoría que integraron el presidente Rafael Gutiérrez; su colega y amigo de Santa Fe, Eduardo Spuller y tres ministros de Rosario: Roberto Falistocco, Mario Netri y María Angélica Gastaldi. El sexto voto fue el de Traferri, que siempre está alineado al de Gutiérrez. En minoría quedaron el juez Erbetta, los dos abogados del Tribunal: Julio Pagano que preside el Colegio de Reconquista y Natalia Ferrero, secretaria del Colegio de Venado Tuerto y el diputado y ex ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro.

El procurador Barraguirre había acusado al juez Postma por supuesto “mal desempeño” y “falta de idoneidad técnica” en los hechos que le imputó: la “prisión domiciliaria encubierta” a Sandoval y luego el traslado a la casona de La Florida, donde lo asesinaron mientras esperaba ser llevado a juicio por “un intento de triple homicidio calificado”. “Ese beneficio no tuvo racionalidad por el tipo de delito atribuido a Sandoval, que lo obligaba a transitar en prisión el proceso”, planteó Barraguirre.

Los cuatro jurados que votaron por abrir el jury coincidieron con el procurador. “Hubo un evidente desconocimiento y mala aplicación de la ley en todos los hechos que se le atribuyeron” a juez Potsma, dijo el doctor Pagano. A su juicio, los cinco ministros de la Corte y Traferri que “rechazaron el jury no expresaron un fundamento concreto”. Convalidaron “el criterio” de la defensa, que era “una cuestión de interpretación” de las normas.

“Lo que pasa es que acá -siguió Pagano- había cuestiones muy graves ante un personaje muy peligroso”.

-¿Hablamos de “Ema Pimpi” Sandoval? –le preguntó la colega Ivana Fux.

-Sí. Por su antecedentes. El juez (Postma) le dio una prisión domiciliaria disfrazada, con pulsera y algunas restricciones. Y por lo que significaba el imputado, evidentemente, acá se desconoció la aplicación del derecho –advirtió Pagano.

La doctora Ferrero lamentó también la decisión del Tribunal. “Creo que hubiera sido interesante abrir el jury”. “En este momento, la sociedad exige transparencia, que se controle cómo trabaja la justicia y qué respuesta le da a la sociedad. Lamento que no haya ganado la postura” de ventilar la conducta de ventilar la conducta del juez Potsma. Pero el sistema es así y debo aceptarlo”, se consoló. Ya se sabe cómo es el sistema. La mayoría del Tribunal la maneja la Corte con sus seis votos, a los que se agregan dos abogados y dos legisladores.

El archivo del jury a Postma se viralizó aún antes de que se firmara el acta. Feldman tuiteó el resultado como un aplauso. “Es un caso que reivindica el (sistema) acusatorio” al descargar la responsabilidad de la salida de “Emma Pimpi” en el fiscal Adrián Spelta, quien tiene un pedido de destitución en la Legislatura. “La Corte (casi toda 5 de 6) puso cordura ante tanto estrépito. Por 6 votos a 4 rechazó el pedido de apertura de jury contra el juez Potsma. Esta vez pudo más el apego a la Constitución que la demagogia”, dijo el penalista.

“Felicitaciones Gustavo”, lo elogió su colega Paul Krupnik. "Hubiese sido una locura arremeter contra un juez por convalidar un acuerdo de partes en un sistema acusatorio con pretensiones de puro. Si no hay ilegalidad o violación al orden público, hay sustracción de materia. La razón de ser de la jurisdicción es siempre la existencia de un conflicto a dirimir. Si no hay conflicto, no tiene razón ontológica un juez. Así lo veo yo”, cerró.