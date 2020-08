Un militante del Frente Amplio fue acuchillado en Uruguay

Un militante del Frente Amplio (FA) fue acuchillado en Uruguay mientras colgaba carteles del partido. Ante la gravedad de las heridas el dirigente del departamento de Salto, Alberto Acosta, tuvo que se hospitalizado y operado. Otras dos personas que lo acompañaban también fueron atacadas. Los agresores fueron detenidos y quedaron a disposición de la Justicia. El expresidente José Mujica condenó la gravedad del hecho. Por su parte el actual precandidato a la intendencia de Montevideo, Daniel Martínez, pidió no tolerar ese tipo de violencia . En un comunicado el FA reclamó que todo el arco político condene la agresión.

Lo que debía ser una jornada habitual de militancia para los partidarios del FA terminó en tragedia. Tres militantes se encontraban pegando carteles cuando una persona se acercó y pisó los afiches, explicó Javier Miranda, presidente del frente político. “Eso generó un intercambio de palabras. Esta persona que agrede se retira, vuelve armada a los 15 minutos con otra persona menor de edad, y en el momento en que se vuelve a plantear el incidente. Una señora, Texeira, se acerca a pedir que se retiren, que no compliquen la situación”, sostuvo Miranda. La mujer recibió un golpe en la cara con un termo que le provocó la fractura del tabique nasal. Al ver la agresión otros dos partidarios se acercaron. “Cuando van a separar, aparecen las armas y son agredidos con cuchillos dos personas más”, explicó el presidente del FA, según informó La Diaria. Acosta se llevó la peor parte. El otro militante también recibió cortes de cuchillo que no fueron de gravedad.

La policía detuvo a los presuntos agresores. La Fiscalía de Salto tomó declaración del hombre que habría acuchillado a Acosta. En cuanto al menor, fue liberado y quedó a disposición de la Justicia. Para el vocero de la Policía de Salto, Giovanni Bacci, se trató de una cuestión casual. “El agresor no tuvo motivación política, fue una reyerta casual que surgió en el momento”, dijo el funcionario. Sin embargo, Miranda puso en duda sus palabras. “Si alguien pisotea un cartel político diciendo ‘ustedes son alcahuetes de tal candidato’, es claro que hay una motivación política en ese sentido”, manifestó el presidente del partido. Además, advirtió que no es el primer caso de violencia contra miembros de su fuerza política. Hace unas semanas otra militante fue apedreada en la cabeza en Salto. “Nos preocupa mucho un clima general de polarización que no hay que alentar ni fomentar”, sostuvo Miranda.

Mujica estaba siendo consultado sobre la negativa de los candidatos del FA a reunirse con el presidente Lacalle Pou, cuando pidió centrarse en asuntos importantes como la agresión en Salto. “Para mí grave, grave, grave, una cosa que conmueve o por lo menos merece pensarlo, es lo que pasó en Salto. Esto es puro ruido”, sostuvo el exmandatario. Por su parte, Martínez también condenó el hecho. “Hay que parar la mano, las diferencias políticas no pueden terminar en este tipo de enfrentamientos. Esto es totalmente repudiable. Nuestra solidaridad con los compañeros de Salto”, manifestó el excandidato presidencial. Las elecciones municipales se celebrarán el 27 de septiembre.