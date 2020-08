El gobernador jujeño Gerardo Morales dio positivo de Covid-19

Mientras Jujuy seguía mostrando que es uno de los distritos con mayor crecimiento de contagios de covid-19 por lo que el sistema de salud provincial se encuentra al borde del colapso, hacia el final de la tarde del viernes, el gobernador Gerardo Morales informó a través de sus redes sociales que dio positivo de coronavirus. El jujeño se transformó así en el primer gobernador afectado por la pandemia. Si bien aclaró que es un caso asintomático, que está cumpliendo con el aislamiento y todas las recomendaciones médicas, lo cierto es que demuestra el alto nivel de circulación comunitaria que tiene el virus en esa provincia.

“En el momento crítico que estamos atravesando, les pido que no aflojemos. Sigamos fuertes, luchando contra la pandemia. No bajemos los brazos”, escribió Morales en Facebook. Durante la jornada habían corrido rumores de otros miembros de su gabinete que estarían aislados a la espera de los resultados de los análisis, pero hasta el cierre de esta edición no hubo confirmación oficial al respecto.

El miércoles pasado en Salta, se decía que el gobernador Gustavo Sáenz también había dado positivo en un control, luego de regresar de una reunión con el presidente Alberto Fernández en Buenos Aires. Finalmente se aclaró que si bien un primer estudio había arrojado un resultado indeterminado, la contraprueba dio negativo.

Jujuy y Salta en estas últimas dos semanas experimentan un incremento exponencial de la cantidad de contagiados por covid-19 que llevó a que el presidente Fernández retroceda a la etapa de aislamiento social a cuatro departamentos jujeños y a la ciudad salteña de Tartagal, que ya registran circulación comunitaria.

Jujuy al borde del colapso

Hace un par de meses Morales ofrecía la provincia para que los clubes de fútbol de primera fueran a entrenar, debido a que consideraba la situación epidemiológica como un modelo en el país y a punto estuvo de iniciar las clases presenciales.

Esta semana debió reconocer que Jujuy se encuentra “al borde del colapso” con un 93 por ciento de las camas críticas ocupadas, y una tasa de letalidad de 2,56 por ciento, por encima del 1,96 por ciento que registra el país.

El último informe del Gobierno nacional dice que la provincia reportó 133 nuevos casos llevando la cifra total a 4.336 enfermos, el segundo registro más alto del país por detrás de la provincia de Buenos Aires, y con un panorama crítico que según estiman se incrementaría en los próximos días. La cantidad de muertes por el coronavirus es de 112 fallecidos y suman 2.972 pacientes recuperados.

En ese sentido, el Presidente decidió retornar a fase 1 a los departamentos Susques, Ledesma, El Carmen y Humahuaca. De la situación de Jujuy, Fernández hizo una particular referencia sobre el origen de los contagios: “Un día dos jujeños fueron a comprar hojas de coca a Bolivia, trajeron el virus y así estamos con Jujuy”. El promedio de contagios de la última semana llega a 166 infectados diarios.

Una de las zonas rojas es Libertador General San Martín, en el departamento Ledesma, ciudad de 47 mil habitantes en el que se registran hasta el momento más de mil contagios. Allí se encuentra el hospital cabecera que asiste a los pueblos de la zona y que cuenta con seis respiradores operables, ya que existen otros 6 pero que no se pueden utilizar ante la falta de médicos terapistas, lo que se esperaba podría solucionarse con la llegada de profesionales enviados por Nación.

En Libertador se registra como uno de los focos de contagios a los más de 300 trabajadores azucareros de la empresa Ledesma, que fue denunciada por no cumplir con los protocolos sanitarios. En tanto que en Susques, otros de los departamentos considerados en rojo, se dieron muchos contagios en empleados de las mineras de la zona. Los trabajadores y familiares están siendo atendidos en un hospital de campaña improvisado a 4000 metros sobre el nivel del mar y otros son trasladados a la ciudad capital ya que en la Puna no hay respiradores.

Tartagal la primera con circulación viral

En tanto en Salta, el gobernador Gustavo Sáenz reconoció que la ciudad de Tartagal, en el departamento San Martín al norte de Salta, tiene circulación viral comunitaria, la única de la provincia hasta el momento en esa condición, ya que el resto de los casos registrados son contagios por conglomerado, según señalan desde la cartera de Salud local.

Tartagal registraba una tasa de 218 contagios cada 100 mil habitantes, más del triple que el promedio provincial que llega a 65 cada 100 mil habitantes. Sáenz atribuyó como causa a las reuniones sociales y el relajamiento que existe en los cuidados de la población, por lo que instó a los tartagalenses a ser respetuosos de las medidas de aislamiento social, que en realidad ya se vienen aplicando desde la semana pasada cuando comenzaron a acelerarse los casos de contagio.

Además el mandatario informó que instruyó a las autoridades de Salud a “enviar los médicos y enfermeros necesarios y poder hacer un trabajo intensivo en el departamento San Martín para localizar a los posibles asintomáticos”. Desde la provincia informaron 110 casos nuevos, de los cuales 65 pertenecen al departamento San Martín y 24 a la Capital salteña. En total se contabilizan 872 casos desde el inicio de la pandemia. En tanto Nación informó 106 contagios para Salta y cuenta un total de 930 enfermos, la divergencia en las cifras es una situación recurrente desde hace dos meses.

Ayer también se comunicó de un nuevo fallecimiento, elevando a 8 la cifra de decesos producto del coronavirus. Mientras que se recuperaron 365 personas.

El dato alentador ante el incremento de los contagios es que solo 11 personas permanecen internadas en Terapia Intensiva y 7 con asistencia de un respirador. Un porcentaje aún bajo teniendo en cuenta que se estima en alrededor de 300 las camas disponibles en Salta en Unidades de Terapia Intensiva públicas y privadas, mientras que las camas totales ascienden a 3 mil, incluyendo los centros de aislamiento especiales que se montaron, como por ejemplo los del Centro de Convenciones en la capital o el polideportivo de Tartagal.

Este fin de semana en tanto se adelantó que se incrementarán los controles de la policía en las calles, debido al desafío que implica el festejo del Día del Niño y las celebraciones religiosas de la Asunción de la Virgen, la entronización del Señor y la Virgen del Milagro y principalmente la de la Virgen de Urkupiña, que habitualmente convoca festejos en casas particulares. Aunque desde la Iglesia ya redujeron las celebraciones presenciales y desalientan a los fieles apelando a las redes sociales o procesiones virtuales.

La obsesión por la frontera

Esta semana Sáenz recurrentemente se refirió al paso ilegal de ciudadanos bolivianos por la frontera, “para cobrar planes sociales, especialmente el IFE” y lo consideró un riesgo sanitario, además de un perjuicio económico para el país.

Por ello solicitó al Congreso que trate un proyecto de Ley que revea las condiciones para la entrega de subsidios, como por ejemplo que los beneficiarios deban tener residencia efectiva en Argentina y no solamente doble ciudadanía.

Ayer en su cuenta de Twitter le envió un mensaje al presidente con un video de personas cruzando el río Bermejo, que el gobernador identificó como extranjeros intentando ingresar al país “a cobrar todo tipo de subsidios y buscar atención médica gratuita”.

Además dijo que las fronteras salteñas necesitan “literalmente un ejército para poder custodiarlas” y calificó la situación de peligrosa para la provincia y el país.

Tras reconocer que por ley no se permite el patrullaje terrestre del Ejército, citó al General José de San Martín que decía “cuando la Patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla”. “Hoy mi patria chica está peligro estoy seguro que JUNTOS vamos a defenderla GRACIAS @alferdez”.