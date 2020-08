IFE: en San Lorenzo expulsaron a dos concejales 

El escándalo que se desató hace un mes, cuando se reveló que al menos 50 concejales de toda la provincia figuraban inscriptos en el registro informático de ANSeS para cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), se cobró sus dos primeras víctimas.

Ayer por la mañana, en sesión especial, el Concejo Deliberante de la localidad de San Lorenzo decidió expulsar a los dos concejales denunciados en la causa que investiga cobros indebidos del IFE.

Aunque los dos casos son diferentes, el Cuerpo votó de manera unánime (cinco representantes de los siete que lo integran) apartar a los dos investigados por la Justicia federal.

José Reynaga nunca cobró el subsidio ya que figuraba como rechazado en primera instancia. Pero aceptó que se inscribió solo para enseñar a otras personas, desde su celular, como verificar si podían acceder al beneficio, y argumentó en su defensa que sabía desde un principio que sería rechazado y que nunca lo hizo con la intención de recibirlo.

Mientras que el caso de Melisa González es un poco más comprometedor, la concejala sí cobró el primer desembolso e incluso lo utilizó, aunque esgrimió que lo hizo para comprar bolsones y entregarlos entre los más necesitados del pueblo. González asegura que nunca se inscribió, sino que el dinero apareció depositado en su cuenta.

El presidente del Concejo, Juan Pablo Dávalos, agregó que “no solo cobró ese IFE, sino que averiguamos que también había cobrado dos asignaciones universales y jamás las reportó”.

Dávalos reconoció que los casos son sustancialmente diferentes y que a Reynaga se le podría haber impuesto otra sanción, pero dijo que consideraron que la expulsión de ambos "era lo mejor porque en este momento de crisis, el presidente Fernández lanzó un plan noble y no se puede jugar con la necesidad de la gente cuando todos estamos con el sueldo al día”, y afirmó que el caso “entra dentro del cuadro inmoral para nuestra Carta Orgánica”.

“Se le dio derecho a defensa y no pudo demostrar su inocencia, siguió argumentando que lo hizo para enseñarle a otros cómo inscribirse”, añadió.

El concejal expulsado no quiso dar muchos detalles a este medio, sólo expresó que entre el lunes y martes presentará su descargo y lo hará saber públicamente, “voy a demostrar mi inocencia, el Cuerpo me sentenció de manera previa, la justicia no me notificó de absolutamente nada y yo no cobré el IFE”.

Pedido de Imputación

En tanto, el fiscal federal a cargo de la investigación, Ricardo Toranzos, confirmó que elevó el pedido de imputación para los 19 concejales que efectivamente cobraron el ingreso, aunque aún no se definió la fecha de audiencia, “ya que hay que decidir si será virtual o presencial”.

Si bien el fiscal no dio detalles sobre los otros 30 denunciados que figuraban en el registro de ANSeS aunque no habían accedido a ese beneficio, el Ministerio Público Fiscal Federal indicó que la investigación continúa y es posible que surjan más imputados.