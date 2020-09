"El poder es del fiscal regional"

Durante los últimos días, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) estuvo en el centro de la información por motivos indeseados. De investigadores, algunos de sus integrantes pasaron a investigados. El fiscal general Jorge Baclini fue el primero en pedir la renuncia de Patricio Serjal, ex fiscal regional de Rosario luego detenido, como el también fiscal Gustavo Ponce Asahad, de alta exposición porque tenía a su cargo la Unidad sobre violación a las medidas sanitarias por covid-19. Poco después, se conoció que el jefe de fiscales de Santa Fe Carlos Arietti, fue requerido por la Justicia Federal por un tema relacionado al caso de Hugo Oldani que tuvo múltiples derivaciones; el fiscal de Venado Tuerto Mauro Blanco hizo su descargo en la Comisión de Acuerdos por una acusación de encubrimiento a un narcotraficante, y el de Rafaela, Martín Castellano, fue acusado por la misma comisión de de demorar las investigaciones sobre el juego clandestino, en una causa que tiene relación con la que terminó con los dos funcionarios rosarinos presos. La enumeración hace pensar que el MPA cruje, aunque Baclini prefiere deslindar las situaciones y dar una explicación detallada ante cada pregunta, además de apuntar a la necesidad de modificar la estructura del organismo, y reclamar mayores recursos que le permitan aceitar los controles.

"Cada una de esas situaciones es para analizarlas en forma separada. El MPA tiene ahora una gran dimensión, con muchos fiscales, que lamentablemente todavía no tienen la cantidad necesaria de empleados, lo que nos permitiría desarrollar mejor los controles internos --plantea Baclini ante esta enumeración--, porque esta es una institución que se mueve por el principio de 'unidad de actuación', que quiere decir que las instrucciones que dispone el Fiscal General o los regionales deben ser cumplidas por los inferiores, pero nosotros debemos verificar el cumplimiento de esos actos y para ello se necesitan los recursos necesarios, por eso lo primero que quiero aclarar es existe una situación deficitaria en el trabajo diario de los fiscales, que trabajan con pasantes, contratados con cierta precariedad que debe saberse porque mas allá de la buena voluntad que pongan los fiscales es una situación de precariedad, insisto, para un órgano que maneja la persecución penal de los delitos, seria importante contar con la dotación necesaria".

--Está claro, ahora vamos a los fiscales...

--Me parece importante remarcar lo que le dije, pero por fuera de esto es verdad que se han presentado situaciones críticas y sumamente complejas. En general, lo que quiero remarcar también es que estas situaciones emergen a la luz a partir de hechos puntuales, la dinámica del nuevo sistema procesal penal, que hace que todo sea más transparente, en audiencias orales y públicas, nos permite ver la mala o buena actuación del fiscal, o del juez, cosa que en el sistema anterior no ocurría porque todo se desarrollaba en el expediente y nadie sabia qué pasaba allí. Este sistema tiene la virtud de poner a la luz todo lo que pasa, en el expediente escrito uno se enteraba tres años después de lo que había pasado y si no aparecía una nota de algún periodista, las cosas quedaban ahí. Lo otro destacable es que el MPA trabaja con absoluta transparencia, con puertas abiertas, aun a riesgo de la seguridad, con la que no contamos. De este modo, la información fluye y una causa que, por ejemplo, pasa de un fiscal a otro pone a la luz pública las cosas mientras están ocurriendo.

--Veamos los casos enumerados.

--Los casos de Serjal y Ponce Asahad son denuncias por actividad delictiva, es decir que uno no puede estar previamente detectando esas situaciones. Quizá el concurso podría general alguna "pauta ética" pero es difícil establecer ahí cual es la medición ética que hacemos para definirlo. ¿Cómo podríamos saber si una persona es mas o menos corrupta o apta para el cargo ?

--En el caso de uno de los fiscales detenidos, en el momento en que se trataron los pliegos, Rosario/12 publico una nota en la que se transcribió la intervención de la diputada Griselda Tessio, ex vice gobernadora y ex-fiscal federal también, quien expuso la inconsistencia de los antecedentes de los aspirantes. Nadie la refutó y votaron todos sin más tramites esos pliegos.

--Sí, sí, lo recuerdo, se refería a Ponce...

--La nota de Juan Carlos Tizziani la reprodujimos recientemente, pero tiene más de un lustro. ¿El método de selección de los fiscales es el adecuado?

--Es similar al de selección de jueces, como lo fue en el período anterior, con alguna variante en los jurados. Una etapa de antecedentes y oposición, examen y luego una entrevista donde habría que poner, tal vez, mayor desarrollo en el aspecto ético. Recuerdo que, como me toco estar en las primeras entrevistas, algunos de los aspirantes, cuando les preguntaba cómo se imaginaban en diez años, me contestó "siendo juez". Y estaban rindiendo para fiscal y me dice que quería ser juez. La verdad es que tenía interés en escalar. Creo que el perfil debería trabajarse más en el Consejo de la Magistratura, y también a nivel político, porque en la instancia final se realiza una entrevista que debería ser también mas trabajada.

--Los otros fiscales que le mencioné...

--Con el regional de Santa Fe, Arietti, se planteó una cuestión conflictiva porque hay una definición de competencia, ya que la misma causa en principio está siendo investigada por el el fuero provincial y el fuero federal, que pedía la documentación, Cuando nos llegó el caso a informe me pareció atinado que se compartiera la información, lógicamente con las reservas del caso, con cautela, que no trascendiera públicamente, porque se trata de información sensible. El caso del fiscal Blanco ya está en tratamiento en la Legislatura y habrá que esperar alguna determinación. Y el de Castellano es un caso que surge a partir de la dilación de la investigación que detectó presuntamente la Agencia Criminal de Rosario, que terminó con un agente del juego ilegal detenido con prisión preventiva, al igual que un ex funcionario del área de seguridad del gobierno anterior. Aquí estamos haciendo lo que se llama "control de desempeño" y después evaluaremos.

--¿Con tantos subalternos comprometidos, cuál es el nivel de responsabilidad del Fiscal General?

--Las posibilidades de estar controlando la dinámica de las 200 mil causas que entran al año en el MPA y la actuación de los 160 fiscales no es sencilla con la estructura que tenemos. Si eso se mejorara, podríamos tener "control de desempeño", es decir verificar el estándar que yo pretendo que tenga cada fiscal, por ejemplo con las prisiones domiciliarias y su cumplimiento, o con el tema juego, que ahora la auditora está revisando por los hechos que todos conocimos. Igualmente, uno tiene que hacer una autocrítica, este sistema es nuevo y lo estamos rearmando, por ejemplo en lo referido a sistemas, que es uno de los elementos fundamentales. En dos meses vamos a tener la primera versión de un sistema nuevo que nos va a permitir saber quién y con qué clave ingresa a un determinado expediente, cosa que hasta ahora no tenemos. Eso permitirá tener un panorama amplio y detallado de control. La auditoría, que es nuestro órgano interno, está trabajando con personal "de prestado", contratados y pasantes, entonces esto hay que solucionarlo a futuro. Pero de todos modos uno es bastante autocrítico, trato de estar en toda la provincia y tener contacto con los fiscales, pero muchas veces estas situaciones no son medibles.

--¿No había ningún indicio previo sobre como era el clima de trabajo? Porque, con "el diario del lunes", sabemos que los fiscales estaban disgustados con Serjal, o que no había colaboración. ¿Nunca se lo hicieron saber ?

--El Fiscal Regional tiene muchísimo poder en este sistema.

--¿Está bien que sea así, o es una crítica?

--Tenemos que definir que tipo de fiscalía queremos. Si queremos 5 fiscalías o si queremos una con otro perfil. Hoy, mi función es monitorear por arriba, y la Fiscalía Regional es la que lleva el día a día. Entonces, en la medida en que yo no puedo controlar cómo se organiza una fiscalía regional, porque no tengo potestades específicas, mas allá de la charla, legalmente no las tengo, ellos pueden disponer.

--Usando la figura del ajedrez, pueden "comerle" alfiles o torres y usted que es el "Rey" se mueve de a un casillero y no llega nunca a todo el tablero...

--Siguiendo con esa figura, el Fiscal General se mueve de a "un pasito" protegiéndose únicamente porque no tiene funciones para avanzar, atacar. Tenemos que repensar la Ley, y lo digo pesando en el futuro, no para mí, que me quedan dos años en el cargo, creo que para adelante hay que reformular y volviendo a la autocrítica, me parece importante que se plantee. Bajo este esquema todas las piezas, los alfiles, los caballos, los peones, se mueven al son de "la reina", que sería en la metáfora el Fiscal Regional, y el nivel de control al que llego yo es al "peón" que esta delante de mi, pero no mucho mas. La "reina" avanza de a cinco y en todas las direcciones. Esta autonomía es compleja.

--La Fiscal Regional Interina que eligió es María Eugenia Iribarren...

--Sí, y después el Ejecutivo habilita el concurso.

--Con la misma metodología y actores, es decir, con una fuerte implicancia política. Esto es así

--Sí, sobre todo en la elecciones de los regionales y el general, y esto refiere al sentido político de las acciones que realizamos, no partidario. El MPA necesariamente tienen que tener relación con el Poder Ejecutivo, porque las políticas publicas de persecución del delito va en relación a la política de prevención que debe desarrollar el Ejecutivo. Tenemos que tener una línea definida. Sin armonía, perdemos nuestra fuerza operativa que es la policía y la policía de investigaciones sobre la que hay que trabajar muchísimo.

-- El Ministro de Seguridad, Marcelo Sain afirmo que en el MPA había solo un par de fiscales que "van al frente", y el trabajó cerca de ustedes porque en la gestión del gobernador Miguel Lifschitz se creó una dependencia de investigación que estrenó el hoy Ministro, y cuyo organismo de investigación es el que llevó adelante las escuchas, las cámaras y demás cuestiones que terminaron con la detención de dos fiscales. Además de eso, habló de una transversalidad de sectores conservadores de los partidos políticos de la provincia para proteger el delito, como si hubiera bandos. ¿Comparte esa descripción?

-- En la causa que estamos hablando, los fiscales actuaron con mucha valentía y fue importantísimo. Tuvo nuestro aval permanente pero quiero destacar que hay muchísimos fiscales que trabajan con la misma valentía y arrojo, y no alcanzan la notoriedad de esta causa. Hemos tenido fiscales que han ido a la escena de hechos donde los tiroteaban, y se han metido con bandas pesadas y han desbaratado y metido presos a delincuentes y afectado a estructuras económicas importantes, poderosas. Después, tenemos el organismo de investigación que es la policía judicial. Hoy es una fuerza pequeña pero que produce mucho, tiene un área de análisis criminal que fue la que detectó el "interés" de Serjal por la investigación de (Leonardo) Peiti (el detenido por juego ilegal que acusó por coimas a Serjal, Ponce Asahad y un empleado de la fiscalía, Nelson Ugolini), y eso llamo la atención porque fue dos veces en un mismo día a mirar una actuación, la segunda vez con Ponce. Por eso es importante el discurso que hay que bajar a los fiscales y ellos tienen que recibir. En muy pocas ocasiones les he dado órdenes negativas, muy pocas veces les he dicho "no persigas", al contrario les digo "metamos allanamiento rápido". Este es un termómetro para medir al fiscal. Nosotros perseguimos, nosotros no somos defensores, tenemos un control de derecho y después decide el juez. Pero hemos visto que, en el caso del que hablamos, hubos varias órdenes negativas que se están investigando. Sin ir más lejos, a la fiscal Ana Julia Milicic, cuando se produce el tiroteo a la casa de Peiti y le pintan "Leo pagá", la llama Ponce desde la oficina de Serjal para decirle que no llame a Peiti porque ellos ya habían hablado con el abogado. Orden negativa: señal de alerta.

--¿Cómo siguen trabajando los fiscales después de lo que pasó? Nada menos que la cabeza y uno de los más conocidos por su rol en la pandemia, están presos.

--Yo lo que veo es que superada la conmoción y la decepción, hay tranquilidad y optimismo, muchos de los fiscales me mandaban mensajes que decían "ahora vamos a poder trabajar tranquilos".

--¿Nunca nadie le había dicho nada?

--No, cuando alguien tiene algo que decir sabe que debe hacerlo como corresponde. Los rumores, las versiones, quedan ahí, uno no les presta atención. Pero nunca se formalizó nada en contra de ellos, pero ahora se ve que hay otro clima, eso me dicen además los mismos fiscales.

--Iribarren es la primera mujer en ocupar el cargo.

-- Si, ya era hora. Me pareció que era el momento, además es una mujer con mucha experiencia, diez años en primera instancia y otros diez de cámara, está en el nuevo sistema desde 2018, y tiene además mucha representación interna y externa también. Creo que era la persona indicada, tiene capacidad organizativa y además hablamos de establecer una línea coordinada con el plan de desarrollo que establecí apenas asumi y que expresa los lineamientos basicos de cómo debe funcionar el MPA. La doctora Iribarren tiene carácter, experiencia, formación y estoy seguro de que va a trabajar en línea con lo que pensamos debe ser el MPA.