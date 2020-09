La escuela y los autodidactas

A “Cactus”. Por una amistad compartida en el glorioso Newell’Old Boys, la política, el cine y la literatura. Siempre hay espejos donde mirarse.

Hará cuestión de tres años, meses más, meses menos, el paredón de una escuela secundaria del centro rosarino amaneció con la inscripción: “Por aquí pasó Kevin, sabelo”. Más allá de la contravención o el arrojo de rebeldía, en los trazos de la frase, hechos de pintura en aerosol color negra, goteaba bronca. Sentimiento que por juventud supongo, no alcanzaba visos de rencor, pero lo anticipa. En verdad la leyenda, tenía poco de intervención artística, aunque ante los ojos de los sorprendidos profesores, del alumnado, y hasta de los transeúntes ocasionales, causó el efecto deseado, el de informar que con él no pudieron. A Kevin no lo quebró el sistema; o mejor dicho el sistema también fracasó con él.

Pasado el tiempo, este desajuste en la secuencia educativa del joven, ganará aspecto de anécdota doméstica, reducida solo al ámbito de lo privado, como la de tantos -más hoy con la obligatoriedad de la enseñanza secundaria-; y solo la de unos pocos tomará trascendencia, quizás por el valor de sus acciones. Precisamente de estos últimos devienen Roger Pla y Enrique Raab. Hombres cultísimos que honraron su estirpe, la de los autodidactas o en términos más callejeros, la de los gambeteadores del alineo, parafraseando al fundador de la casta, ni más ni menos que el mismísimo Roberto Arlt.

Rosarino de ley, Pla nació en la calle España al 1700, como bien lo consignara en el excelente texto que antecede a la novela Intemperie Analía Capdevila, reeditada por la editora municipal no hace mucho tiempo. Su obra circundó la narrativa de ficción, el ensayo y al final de su vida la poesía. Asociado al trabajo periodístico y editorial -en carácter de traductor, corrector, prologuista, crítico de arte- , también fue preceptor en un colegio porteño, con el cargo de “celador honorífico” por no poseer el título de bachiller, a razón de haber abandonado sus estudios secundarios emprendidos en el antiguo Nacional Nº 2 de Rosario, hoy Escuela de Enseñanza Media Nº 431.

Con los años esto le jugaría una mala pasada, no tanto en el rechazo al ingreso de la Academia Nacional de Letras -estimo que no lo entusiasmaría demasiado-, sí en la discusión y posterior apartamiento de Centro Editor de América Latina, motivada por una presunta escasez de conocimientos disciplinares y vaguedades, en la redacción de los primeros cuatro fascículos de Capítulo. Extraño pleito, puesto que de joven enseñó literatura en La Mutualidad de Estudiantes y Artistas Plásticos de nuestra ciudad, y a una edad más adulta en sus famosos talleres literarios, semillero de grandes escritores.

Otro que no cargó la cruz por falta de título, aunque supo de otras cadenas venidas de ese acto eleccionario que es la vida, fue el periodista Enrique Raab. Símbolo del periodismo setentista y nacido en Viena, había emigrado al país casi de bebé, recalando en Buenos Aires, donde sus padres instalaron una sastrería. Fiel a su época se formó en los cineclubes -escribió y rodó un films premiado- y la militancia revolucionaria. Trabajó en Confirmado, Primera Plana, Análisis, Siete Días, La Razón y Clarín. Un “caníbal cultural” lo denominó María Moreno, asistió al Colegio Nacional de Buenos Aires y la misma autora señala que “transitó sus aulas solo para asegurarse el honor laico de los grandes periodistas de la época, pero también como parte de un rasgo argentino no se recibió, quedándose con una materia por diferencias con su profesor: Historia”. Marxista, militante del PRT, homosexual; constituyó un blanco predilecto para las bandas armadas de la última dictadura cívico-militar. Su nombre integra la lista de los desaparecidos.

La realidad de hoy es nueva, aunque no muy distintas a las anteriores del sistema educativo. El paradigma de la exclusión, refractario a toda inteligencia, como apreciamos con los intelectuales traídos, dio paso-porque no fue derrotado- al integrador, pero de una manera especial, es decir, todos en las aulas estudiando algo. Allí resplandece el imperio de los especialistas, y ellos saben hacer lo suyo: deslindan saberes, recortan procedimientos, juzgan pertinencias y reproducen. Sobre todo esto último, moldean individuos aptos para un saber disciplinar, rígido e inflexible.

Tal vez Kevin tenía razón, sintetizando en el grafiti una referencia insoslayable: “Hay que transitar las aulas, solo para conocer lo que está mal”. Todavía estamos a tiempo.