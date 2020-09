Trump le respondió al discurso de Michelle Obama en la Convención Demócrata

El presidente de Estados Unidos Donald Trump le salió al cruce a Michelle Obama luego del poderoso discurso con el que abrió la Convención Demócrata en Milwaukee. Horas antes la abogada y exprimera dama había dicho que Trump es era el presidente equivocado para el país. Lo describió como un líder divisivo que no estuvo a la altura del reto de la pandemia y la crisis económica. Por su parte el mandatario republicano le respondió que sino fuera por su marido, el expresidente Barack Obama, él no habría llegado a la presidencia. Las encuentras marcan una ventaja de entre ocho y nueve puntos a favor del candidato demócrata Joe Biden para las elecciones del 3 de noviembre.

"Les falta entusiasmo"

Trump se guardó hasta la mañana del martes para responderle a Michelle Obama. "Por favor que alguien le explique a Michelle Obama que Donald J. Trump no estaría aquí en la bella Casa Blanca, si no fuera por el trabajo hecho por su esposo, Barack Obama", apuntó el mandatario. A su vez calificó como falto de entusiasmo el apoyo que la ex primera dama expresó hacia la candidatura presidencial de Joe Biden, que fue vicepresidente durante los mandatos de Obama.

Horas más tarde en un acto celebrado en la Casa Blanca para conmemorar los 100 años del voto femenino en EE.UU., Trump se refirió al discurso de la abogada como extremadamente divisivo. "Debería haber hecho el discurso en vivo, lo que no hizo", se quejó el gobernante. Además resaltó que ni siquiera mencionó a la candidata demócrata a la vicepresidencia, Kamala Harris. “Me pareció un discurso muy divisivo, extremadamente divisivo", señaló Trump. El mandatario se vanaglorió por la fortaleza de la economía de su país. "Mi gobierno y yo creamos la mejor economía de la historia de cualquier país", sostuvo el líder republicano.

"Es lo que es"

En la noche del lunes, el discurso de Michelle Obama fue la intervención más esperada de la primera jornada de la Convención Nacional Demócrata. Por la repercusión que tuvo en redes sociales y medios de todo el mundo, no defraudó. "Siempre que buscamos en esta Casa Blanca algún liderazgo, consuelo o alguna apariencia de estabilidad, lo que obtenemos en cambio es caos, división y una falta total y absoluta de empatía", dijo la escritora y esposa de Barack Obama. También señaló que Trump tuvo tiempo de sobra para probar que podía hacer el trabajo. "No está a la altura del momento. Simplemente no puede ser quien necesitamos que sea. Es lo que es”, señaló la abogada de 56 años. La Convención comenzó el lunes y durará hasta el jueves. Se realiza en formato online por las medidas de aislamiento social que rigen en EEUU para enfrentar el coronavirus.

Obama también se refirió a las divisiones que existen en su país. "Entiendo que mi mensaje no será oído por algunas personas. Vivimos en una nación que está profundamente dividida, y soy una mujer negra hablando en la Convención Demócrata", señaló la exprimera dama. Aun así, advirtió a los espectadores de que si tenían que tomar algo de su discurso que se quedaran con que la situación podía empeorar. "Si piensan que las cosas no pueden ir a peor, confíen en mi, sí que pueden; y lo harán si no hacemos un cambio en estas elecciones", agregó la escritora. Inmediatamente llamó a votar por la dupla demócrata conformada por Biden y Harris. "Conozco a Joe. Es un hombre profundamente decente, guiado por la fe. Fue un vicepresidente estupendo. Sabe lo que supone rescatar una economía, y liderar nuestro país, y escucha, él dirá la verdad y confiará en la ciencia", expresó Obama en una crítica directa a la forma en que el ejecutivo de su país enfrentó la pandemia. Respecto a este punto resaltó que más de 170.000 personas murieron por la covid-19. “Nuestra economía está en ruinas debido a un virus que este presidente ha menospreciado demasiado tiempo", sostuvo la abogada.

Michelle Obama es una figura muy popular en Estados Unidos con gran presencia en los medios: publicó un exitoso libro de memorias y actualmente conduce un podcast. Después de la alocución en la Convención sus palabras se volvieron virales en las redes sociales. También la imagen del collar que vistió durante el evento formando la palabra “VOTE”. A su vez, la abogada recordó que en 2016 Trump recibió menos votos que su contendiente demócrata, Hillary Clinton. "Puede que estuvieran hartos, puede que pensaran que el resultado no sería tan ajustado. Puede que los obstáculos se sintieran también demasiado empinados, al final esas elecciones mandaron al Despacho Oval a quien perdió el voto popular nacional por cerca de 3 millones", definió la exprimera dama. Sin embargo reforzó la idea de que es necesario ir votar y convencer a todas las personas que cada uno tenga a su alcance.

Cuando faltan 76 días para la elección, todas las encuestas de opinión dan a Biden una ventaja de al menos nueve puntos porcentuales sobre Trump. Las aspiraciones a la reelección del mandatario sufrieron un rudo golpe por su gestión del coronavirus. Con más de 5,4 millones de casos EEUU es lejos el país más afectado por la pandemia.