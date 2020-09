Uso del barbijo o multa

La canciller Angela Merkel descartó levantar restricciones por el coronavirus ante el aumento de contagios atribuidos a una mayor movilidad y un mayor contacto personal. Instó a la gente a ceñirse a las reglas, como el uso de barbijo, para garantizar que la vida pública sea lo más abierta posible,: “Para nosotros, las prioridades son, en primer lugar, mantener la actividad económica en marcha tanto como sea posible y proteger los puestos de trabajo y, en segundo lugar, posibilitar la asistencia en escuelas y guarderías". Alemania registró la semana pasada su mayor aumento diario de casos de coronavirus en más de tres meses, con más de 1200 casos reportados en 24 horas, lo que causó alarma entre los expertos. Merkel dijo que no creía que ahora fuera el momento de aliviar más las restricciones y que estaba muy agradecida por las multas impuestas a las personas que no usan tapabocas. “La buena noticia es que si nos atenemos a las reglas, será posible mucha vida pública”, dijo en un viaje al estado Renania del Norte-Wesfalia. “Si los números vuelven a bajar, podemos abrirnos más. Si no lo hacen, o suben, debemos preguntarnos qué se necesita y, en cualquier caso, ahora no se puede llevar a cabo una mayor flexibilización de las medidas". Alemania logró mantener el número de casos relativamente bajo en comparación con muchos de sus vecinos europeos. El país sufrió 9.240 muertes durante la pandemia.