El duro discurso de Barack Obama contra Donald Trump

Durante un fuerte discurso en el que salió a apoyar al candidato demócrata Joe Biden, el expresidente estadounidense Barak Obama advirtió que el mandatario Donald Trump está dispuesto a “derribar” la democracia con tal de ser reelecto. Lo acusó también de no tomarse el cargo en serio, de ser responsable por la catástrofe del coronavirus en ese país, y de utilizar la Casa Blanca como un “reality show”.

Obama dijo que Trump "no demostró ningún interés en tratar la Presidencia como algo diferente a un 'reality show' más, que puede usar para obtener la atención que ansía”, y lo sindicó como un funcionario que “no se ha adaptado al trabajo porque no puede". "Las consecuencias de ese fracaso son graves: más de 170 mil estadounidenses muertos" por Covid-19, sentenció.

Las críticas del exjefe Estado y premio Nobel de la Paz a su sucesor fueron hechas durante la Convención del Partido Demócrata desde la ciudad de Filadelfia y fueron en respuesta al exagerado discurso de Trump, quien días atrás afirmó que si Biden ganaba los comicios presidenciales Estados Unidos se convertiría en Venezuela.

"Este Gobierno ha demostrado que derribará nuestra democracia si eso es lo que hace falta para ganar", advirtió Obama y le pidió al electorado "trabajar para reforzarla (a la democracia), votando como nunca antes".

Trump responde vía Twitter

El contrapunto entre el ex mandatario y el actual concitó la atención de tal modo que mientras Obama hablaba, el propio Trump se puso a responderle por Twitter, su herramienta de comunicación preferida para publicitarse.

Lo acusó de nuevo de "espiar a su campaña" y de haberse negado "a respaldar" a Biden "hasta que todo (las primarias) se había acabado". Es más, lo tildó como uno de los dirigentes que "intentó que no se presentara" a las elecciones.

Obama: "No dejen que les quiten su democracia"

Obama sostuvo que Trump "cuenta con su cinismo" para atraer votantes porque "no puede conquistarles con sus políticas". Lo acusó también de intentar dificultar el voto por correo con el argumento de que esa metodología podría ser una herramienta para el fraude. “Eso es algo que no se ha demostrado”, pero aún así Trump va a “hacer que sea lo más difícil posible" poder votar por esa vías, alertó Obama.

"Así es como la democracia se marchitará, hasta que no habrá democracia en absoluto. Y no podemos permitirlo. No dejen que ellos les quiten su poder. No dejen que ellos les quiten su democracia. Hagan un plan ahora mismo sobre cómo van a implicarse y votar. Háganlo lo más pronto que puedan", pidió.

Luego hizo un llamado a los votantes jóvenes que se manifestaron en los últimos meses contra el racismo y la violencia policial en todo el país. "Ustedes pueden dar un nuevo significado a nuestra democracia. Pueden llevarla a un lugar mejor. Ustedes son el ingrediente que falta, los que decidirán si Estados Unidos se convierte o no en un país que está a la altura de sus credos", recalcó.

Fue así que, desde Filadelfia, la ciudad donde se firmó la Constitución de Estados Unidos, el ex mandatario pidió el voto por el candidato demócrata, Joe Biden y la aspirante a vicepresidenta, Kamala Harris. Pidió "creer en la habilidad de ambos para sacar el país de los tiempos oscuros y reconstruirlo".