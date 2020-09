Alquileres: preocupa el fin del congelamiento

El 30 de septiembre es una fecha clave en materia de vivienda. Ese día finaliza el decreto 320 /20 que mantiene congelados los precios de los alquileres y prohíbe los desalojos. Asociaciones de inquilinos estiman que hay un millón de familias que podrían ser desalojadas, debido a las dificultades para pagar. Además, ese día finaliza el decreto 319/20, que mantuvo congeladas las cuotas de los créditos hipotecarios UVA, y que a partir de octubre tendrán un salto de al menos 15 por ciento. Sin embargo, el final de estas dos medidas no está confirmado. Según pudo saber este diario, el Gobierno está evaluando la situación y busca soluciones “de fondo”.

Alquiler

Asociaciones y entidades como la Federación de Inquilinos y la Defensoría del Pueblo solicitan que el decreto 320/20 se extienda hasta marzo de 2021. Le enviaron una carta a la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa, en la que expresan una “profunda preocupación” por la finalización del decreto. Según un relevamiento realizado por la Federación, un tercio de las familias tuvo problemas para pagar el alquiler en agosto y hay un millón que podrían ser desalojadas.

Como todavía no está confirmado que el decreto vaya a llegar a su fin, la incertidumbre trajo algunas consecuencias. Por un lado, altos aumentos en la renovación del contrato. “Hoy la gente no se muda prácticamente porque no puede pagarlo. Los propietarios los amenazan y les dicen que a partir de octubre les aumentarán 50 por ciento”, dijo a PáginaI12 Gervasio Muñoz, de Inquilinos Agrupados. Mudarse implica un presupuesto y es complicado coordinar para ver una vivienda en este contexto. “Los inquilinos necesitan la confirmación para poder planificar qué hacer”, agregó Muñoz.

En caso de extenderse el decreto, también le presentaron un plan de desendeudamiento de las familias a la Anses para que se resuelva la situación en el mediano plazo, y que los propietarios que vivan del alquiler reciban una compensación. “En estos meses las personas van a poder reacomodarse económicamente y también va a quedar más clara la Ley de Alquileres, que muchos que no la entienden piden cualquier monto”, agregó Emmanuel Canelli, de la Asociación Inquilinos Rosario.

Otra de las “trampas” que se viven en estos días de definiciones son la existencia de contratos ilegales, en donde presionan al inquilino a firmar una prórroga por 6 meses o un año, para de esta forma evitar el congelamiento en caso que se extienda el decreto, y en caso de que finalice, evitar firmar un contrato con la nueva ley de alquileres. “Vamos a denunciar esto por ilegal. Están especulando con el futuro del precio. Los inquilinos necesitan previsibilidad porque sino el mercado aprovecha la indecisión del Estado para hacer trampa”, manifestó Fernando Muñoz, de la Defensoría del Inquilino de la Ciudad.

Hipotecados

El 30 de septiembre también llega a su fin el decreto 319 , que mantuvo congeladas las cuotas de los 105 mil endeudados con créditos hipotecarios UVA. Algunos ya comenzaron a recibir el aviso de que a principios de octubre la cuota subirá. Así, ese mes vendrá con un aumento de la UVA que se espera del 15 por ciento. Además, deberán pagar la diferencia del aumento que no pagaron estos meses. Y, los dueños de los departamentos de hasta 140 mil UVAS que tuvieron la cuota congelada en el final del gobierno anterior, deberán pagar ese extra . “Se mezclan los congelamientos, va a ser un lío”, anticipa Marcelo Mercere, abogado y referente del colectivo de hipotecados. Desde octubre también volverían las ejecuciones.

La diferencia entre el aumento entre marzo y septiembre podrá ser pagada en tres cuotas sin interés. En tanto, hubo muchos que optaron por la otra alternativa, que era diferir el pago para cuando terminen el crédito y no pagar estos meses, aunque eso si será con interés. A fines de julio, se reunieron con la ministra Bielsa y pidieron que se extienda el congelamiento. De todos modos, el pedido de fondo es eliminar la UVA como medida de actualización porque manifiestan que se trata de una “usura”. Buscarán que se alcance algún otro tipo de mecanismo, como la tasa Hogar que se dispuso para el nuevo plan Procrear. En la negociación también tiene injerencia lo que disponga el Ministerio de Economía y el Banco Central, porque de alguna forma habrá que compensar a la banca, admiten los hipotecados.