Quintero deja River para jugar en el fútbol chino

El colombiano Faustino Asprilla, compatriota y amigo del mediocampista Juan Fernando Quintero, aseguró que el futbolista de River Plate "se va a ir a jugar a China", y que en los próximos días dejará de entrenarse con el plantel que dirige Marcelo Gallardo.



En una nota con el programa Blog Deportivo de Blu Radio, Asprilla reveló: "Juanfer se va el viernes para Miami de vacaciones, no se va a entrenar más en River, el contrato en China ya se lo empezaron a pagar".



El ex delantero del seleccionado colombiano abundó: "Hicimos una videollamada y estuvimos hablando una hora, me dijo que iba a hablar con el técnico para pedirle que lo dejara ir y que él se iba de vacaciones".



"Las ofertas de Qatar y Arabia Saudita ni las miró, se va a China porque es muy amigo del dueño de ese equipo (Shenzhen) y él lo llamó. Ya en el 2018 ese equipo lo quería, pero no se quiso ir por el amor de la camiseta", aseguró Asprilla.



La venta de Juan Quintero debe definirse en estos días, ya que los clubes están negociando y la diferencia entre el ofrecimiento y lo que pretende River es de un millón de euros, dentro de una operación general que ronda los 10 millones.