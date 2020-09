Tras el burofax de Lionel Messi, la respuesta del Barcelona

El secretario técnico del Barcelona, Ramón Planes, aseguró que la dirigencia del club catalán que preside Josep Bartomeu no contempla "ningún tipo de salida a nivel contractual" de Lionel Messi porque pretenden que “se quede” en el equipo. Este martes el futbolista argentino informó al club catalán su decisión de dejar el Barça a través de un burofax, una especie de carta documento.

"No contemplamos ningún tipo de salida a nivel contractual porque queremos que se quede. Hay que hablar con un respeto enorme de Messi porque es el mejor del mundo y de la historia. El futuro que nos viene es positivo con jugadores jóvenes y con Leo y no podemos salir de esta idea porque es nuestra idea", dijo el integrante de la dirigencia del Barcelona en la primera reacción oficial a la decisión de Messi de cambiar de aire.

Planes aseguró que “Leo ha dado mucho al Barça y es un matrimonio que se ha dado mucho y que ha dado muchas alegrías a la afición” y que, por esa razón “debemos luchar los que estamos dentro para que esto siga adelante”. “Estamos dedicando muchas horas a hacer un trabajo interno. Es una noticia importantísima (que él pida irse) pero ahora hay que trabajar mucho internamente para buscar la mejor solución a este caso", agregó.

El martes, Messi y su entorno le enviaron un burofax (sistema para mandar documentos legales) al club catalán indicando su deseo de irse y hacer uso de la cláusula que figura en su contrato desde 2017, que le permite rescindir el vínculo sin ningún impedimento al final de cada temporada.

"La verdad es que fue una noticia importante y lo que pensamos el mister (Ronald) Koeman (nuevo director técnico del equipo), el presidente y yo como secretario técnico es que lo que queremos es construir otro ciclo ganador alrededor del mejor jugador del mundo y de la historia" aseguró Planes respecto al burofax enviado por el jugador rosarino.

Según el secretario técnico del Barcelona, el club “se ha reconstruido mucho estos años y ha vuelto con más fuerza”. “Hay que sacar conclusiones de esta etapa, pero nuestra idea es construir un equipo alrededor del mejor del mundo", afirmó.

Asimismo, Planes sostuvo que “no hay ninguna división” en la junta directiva del club entre aquellos que quieren que Messi se vaya y aquellos que no. "No hay ninguna división, en absoluto, quien entienda un poco de fútbol quiere a Leo en su equipo, disfrutarlo -aseguró-. Yo he podido disfrutarlo y es un placer inmenso. Es un jugador ganador y el Barça es un club ganador y todo lo que queremos es ganar, nada más".