Murió por coronavirus el dirigente que se cruzó con Alfonsín en 1987

El dirigente gremial de Cultral Co, Sergio Valenzuela, murió por coronavirus. Se hizo muy conocido por la famosa frase que el ex presidente Raúl Alfonsín dijo en el acto del centenario de la ciudad neuquina de Chos Malal, el 4 de agosto de 1987: "A vos no te va tan mal gordito".



Valenzuela tenía 66 años y era titular de la Asociación de Trabajadores Estatales (ATE) de Cutral Co y Plaza Huincul. Estaba internado en el Hospital de Zapala por coronavirus. La enfermedad se le sumó a otras patologías previas que padecía, según la información oficial.

Un recuerdo con Alfonsín

"Tenemos hambre”, fue el reclamo reiterado que vociferaba Valenzuela, desocupado y con ocho hijos, mientras hacía sonar un bombo frente al palco. Esto fue hace 33 años durante el acto presidido por Alfonsín en Chos Malal, mientras las columnas de militantes radicales y del Movimiento Popular Neuquino (MPN) se disputaban los espacios cercanos al palco en el que junto al entonces presidente se ubicaban el gobernador y caudillo del MPN, Felipe Sapag, y el intendente de esa misma fuerza política, Héctor Jofre.



“A vos no te va tan mal gordito”, respondió Alfonsín frente al reclamo. Para decir esto, el ex presidente interrumpió durante unos segundos su discurso. Tras estos hechos que tuvieron una amplia difusión, en un contexto político y económico complicado para el Gobierno radical, Valenzuela fue detenido por "desacato" a la investidura presidencial.



Sin embargo, la relación entre el dirigente gremial y el radical tuvo otro capítulo más feliz en el programa de televisión de Jorge Guinzburg. El conductor los reunió a ambos, se dieron la mano y se pidieron disculpas por lo ocurrido en esa ocasión.