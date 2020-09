La urbanización de Nuevo Alberdi se puso en marcha ayer con la firma del convenio en el marco del Programa Argentina Unida por la integración de los Barrios Populares, que tiene por objetivo financiar proyectos de infraestructura urbana y mejoramiento del hábitat, tendientes a la integración de barrios y áreas urbanas vulnerables. El acto se realizó en el Tambo La Resistencia, un símbolo de la lucha impulsada por Ciudad Futura en el territorio, y contó con la presencia virtual de la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, María Eugenia Bielsa, la secretaria de Integración Socio Urbana, Fernanda Miño, la ministra de Infraestructura provincial, Silvina Frana, el intendente Pablo Javkin, y la presidenta del Concejo, María Eugenia Schmuck. "No tengo dudas de que estamos en el lugar indicado, porque para promover la especulación no llegamos a la función pública", dijo la ministra Bielsa. "Sin el acompañamiento desde hace más de 15 años de todas estas familias, esto hoy sería un barrio privado más en nuestra ciudad y no podríamos estar celebrando la integración de barrios populares en Nuevo Alberdi", señaló la concejala Caren Tepp.

El Programa tiene como objetivo principal el financiamiento para la formulación, elaboración e implementación de Proyectos de Integración Socio Urbana para los barrios inscritos en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) y la ejecución de Proyectos de Obras Tempranas. El convenio permitirá poner en marcha un proceso de integración socio urbana tal cual prevé la ley sancionada en 2018. Nuevo Alberdi será uno de los primeros 13 barrios de el país donde se pondrá en marcha la primera etapa de un proceso de urbanización, en este caso de 500 hectáreas, según el ex concejal Juan Monteverde, durante la firma del convenio.

Según estipula el programa, las obras a realizarse en los Barrios Populares deberán adjudicarse, en un 25% como mínimo, a las cooperativas de trabajo u otros grupos asociativos de la economía popular integradas, preferentemente, por los vecinos y vecinas de los barrios. El conjunto de acciones realizadas en el marco del programa Argentina Unida por la integración de los Barrios Populares, tiene como meta el acceso a los servicios básicos, la mejora y ampliación del equipamiento social y de la infraestructura, el tratamiento de los espacios públicos, la eliminación de barreras urbanas, la mejora en la accesibilidad a los barrios, la conectividad y el saneamiento.

“Es muy bueno saber que esto llega de una manera construida desde el consenso”, sostuvo la ministra Bielsa, quien agradeció "a los que han habitado y preservado el suelo, los que han preservado la actividad productiva del lugar, los que nos han orientado a que en Rosario pudiéramos tener una ordenanza que no habilite los barrios privados". Por su parte, el intendente Javkin destacó que "se pueda dar un paso tan importante para poner en marcha la urbanización, el acceso a los derechos". Para Miño, "es un signo de alegría saber que la lucha y la constancia tienen su recompensa, hay que empezar a trabajar por el sueño de integrar el barrio".

También participaron del acto el secretario provincial de Hábitat, Amado Zorzón, el subsecretario de Planificación del Hábitat de Santa Fe, Ignacio Rico, el concejal Pedro Salinas, entre otros, referentes de organizaciones sociales y vecinos de Nuevo Alberdi. "A nosotros nos costó mucho esta lucha, nunca creí que íbamos a llegar a esto, vamos a ser los dueños de nuestras tierras", resumió Haydé, una de las vecinas del barrio.