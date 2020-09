Aislamiento 11

En la vida de un ferroviario, la única terminal es la casa. La mañana del Anuncio era mi cumpleaños, así que lo primero que pensé después de escuchar al presidente fue que al propio Jesucristo nuestro Salvador le habían bastado 33 años para hacer todo lo que hizo, y yo, un simple ciudadano, bien podía conformarme con lo mismo ¿no cierto? (silencio). Pero mis hijos no, ellos no, pobrecitos... no habían empezado a vivir y ya el señor se los estaba por llevando juntos, por suerte el Señor fue un maquinista compasivo con nuestro pueblo. ¿No cierto?

Acaté, por supuesto que acaté las disposiciones. Ustedes saben bien que los Ferroviarios Argentinos tuvimos una participación estelar, entre los gremios tal vez el más comprometido de todos. Cuando pasó el año, a mi me dieron la medalla de honor. Es verdad que todo el mundo recibió la suya, pero la mía es de oro. ¿Quiere que se la muestre?

La tengo en el taller, es un minuto (silencio).

Bueno, como usted prefiera, Sí, claro que fue un antes y un después. Yo, por ejemplo, le voy a contar que esa mañana estaba preparando el fuego, para hacer un lechón, me gusta empezar bien temprano a mi y hacer todo el ritual, sabe, vermusito, quesito, y la radio. Me había pedido el día para festejar mis treinta y tres con mi familia. Pero apenas terminó el presidente me llaman desde la estación que tenía que ir urgente. Y empezaron con los trenes de un color, después con los trenes de otro... No terminábamos de llegar que ya no estábamos yendo. Calculo que la primer semana no dormí ni ocho horas en total. No sé como no hubo un accidente, la verdad. ¡Un milagro!

De todo. Llevamos, de todo: primero los militares en los Trenes Verdes que iban hasta las fronteras. Después los sodomitas en esos Trenes endemoniados. Los bajábamos en Trenque Lauquen. Y después vinieron los Trenes Blancos. Dos por semana, silenciosos iban a los hospitales. Con esos pasajeros nosotros no teníamos permitido tener contacto, no señor. Por una cuestión de salud (silencio). Yo me ponía en la cabina y manejaba. Tenía que manejar ocho o veinte horas seguidas. Vos no te das una idea lo que es.

No siempre eran tan calladitos. Mucha de esa gente no había viajado jamás en tren, por eso se quejaban, calculo yo, por las condiciones en que eran trasladados (silencio).

Una vez vi algo que me llamó la atención. Fue una vez que había bajado a orinar mientras recargábamos combustible, y me acerqué a verles las caras, hubo uno que me pidió agua. Me acerqué a darle de mi botellita. Pero un militar me dijo que ni se me ocurra.

Otra vez me acuerdo que a la altura de Venado Tuerto hubo uno que saltó por la ventanilla y cuando los guardias se dan cuenta me hacen frenar, y como una liebre lo bajaron de un escopetazo.

Sí, ahora que usted lo dice, es verdad, porque iba mucha gente, y volvían casi vacíos. Pero bueno, después de todo, ellos estaban con el Mal en la sangre. Todos estábamos, es cierto, pero ellos estaban en un grado agudo, pobrecitos... bueno pobres no eran. ¡Qué cosa esa! Como si el bicho fuera un Robin hood.

Usted se refiere a los Trenes Negros. Eso fue mucho después, cuando ya el presidente había anunciado que los últimos análisis generales habían dado negativo en un 100% de los casos y se proclamaba la victoria del Pueblo sobre el Mal. Al día siguiente, después de los festejos me mandan a evacuar Trenque Lauquen. Medio desabrigados para aquel viaje pero iban divertidos los sodomitas. Fuimos hasta Comodoro Rivadavia con ellos (silencio). Lindo Comodoro, un poco de viento nomás (risas).

Y, al final, gracias a todo esto pude conocer mi país.

¿Qué voy a hacer el viernes? Voy a festejar mi cumpleaños con la familia. Esta vez espero no tener que salir corriendo en mitad del fuego (risas). Y después vamos a ir a la plaza (silencio). No les voy a decir nada que ustedes vinieron, así se sorprenden cuando me vean en la pantalla.