American sicotrópico

Te vi y no juntabas margaritas del mantel sino la caca de tu perro. Estabas bonita con tu barbijo rosa y en tu boina llevabas una banderita multicolor. En la mañana tempranera pasan espectros que no se sabe dónde habrán dormido. Deambulan buscando su lugar en el mundo. Por Balcarce han retratado a la Virgen del Rosario que nos advierte de algo que desconocemos y muy cerca, en la rotonda del Laguito, la mujer desnuda sobre la que ha caído el óxido del tiempo, soles, lluvia y nieve, vive cruzada de piernas para impedir miremos su sexo. Antes era blanca ahora es dorada. Me detengo: recibe de parte de un morocho encanecido que arrastra su carrito del súper, un ramo de flores plásticas. Tengo ganas de escribir, de retratar a birome lo que veo: extraigo un papel de medicamento y en el espacio que deja la palabra Comprimidos y Venta bajo receta pongo una oración: los que queman las islas son unos hijos de puta. Solo eso, la poética me ha abandonado y desde Malvinas que no hago versos sobre isla alguna.

No puedo, se me ha caído el cerebro al fondo de los mares helados del sur y está impedido de nombrar algo que flote y tenga. Antes fue la sangre de soldaditos, ahora la de animales y plantas. “Algunos pacientes pueden presentar más de un trastorno del sueño que contribuya con su cuadro de somnolencia. No hay evidencias de sicosis 36 horas después de su consumo”. Bueno, anoche me clavé una pepa. La locura podría rondarme. El metabolismo es un misterio.

El morocho termina sus rezos y se despide de la fuente con un saludo militar. No imagino cosas, las leo sobre el cielo entumecido por el humo, escritas con letras de titulares de periódicos. Ahora escucho un narrador con audio de megáfono: --¡Lombardi se ha convertido en tonina; sangrante recibe un riñón de Brandoni que no para de aullar ¡pelotudo, pelotudo! ¡vestido de médico! Su personaje no es creíble y el paciente muere en el Carrasco.

--Es convincente su actuación, dictamina Majul delante de un cartel de Vicentin como si supiera. Parece una rata en envenenada. ¿Debemos proteger a las especies depredatorias? formula la voz. --¡Si, si, sí! le replican las payasitos Leuco que entran a escena con ametralladoras y las boinas de un Aldo Rico quien subido a babuchas de Lanata y Morales Solá grita ¡Fuego! ante un Alfonsín en llamas que ha sido expulsado de su mausoleo por una Carrió que olvidó de abonar la cuota del panteón. Desde los arbustos asoma una Bestia.- ¡Te voy a dar un golpe!, amenaza Duhalde y el Papa le envía un reducidor de cabezas para excomulgarlo.

La Bullrich está ensamblando el Tren Fantasma del Parque: sus operarios se acobardan con su cara y vuelven asustados al taller. Se ha hecho de noche en la ciudad. La media luna creciente y las estrellas no se dejan ver por las cenizas. Yo acentué mi tos pero la alergista insiste que es sicosomático. La siquiatra me receta barbitúricos.

--¿Son pastillas para convertirse en Barbie? ¿No sería mejor en vez de usar barbitúricos los reemplacemos por barbijúricos? --largo yo con mi simpatía habitual.

Está reconcentrada en sus fórmulas mágicas.

--Usted es un prócer de la música.

En vez de prócer oigo Porcel.

--¿Tan gordo estoy? Recéteme algo para mi obesidad, doctora.

--Hay una severidad meteorológica que culminará con alertas de temporal, responde señalando el horizonte.

Jovencitos kamikazes bailan disco a la puerta del Cementerio El Salvador que se ha abierto para visitantes y huéspedes de sus sepulcros. En la puerta un pibe limpiavidrios me ofrece por cien pesos la Autobiografía de Jesús.

--Está firmada maestro, de puño y letra.

La compro y en el carrito me detengo; el auto humea.

--¿Que va a comer, maestro? --me invita el mozo.

Tiene la cara de Scarpin, ese intendente de Avellaneda que contagió a todo el mundo.

--Le recomiendo las hamburguesas de carpincho de humedal a las brasas con suaves toques de hierba e irupés. Eso sí, sin pan porque engorda --y larga una risotada. No aguanto más.

Extraigo del bolsillo mi Bersa y le disparo en la frente. Se ríe. Lo que tengo entre los dedos es un tubo de pastillas verdes. Cerrando la escena desde la radio me habla mi abuela en dialecto siciliano.

--No te creas nada, zorrito. Si te dejan escribir es para darte un placebo y descargarte, creyendo que haces algo ante tanta merda, figlio mío.

--Pero Nona ¿Desde cuando usted piensa así tan claro?

--Desde que me enamoré de vos y me estampa un besazo para luego volatilizarse en el aire.

Empieza el granizo. La mujer del Laguito se guarece en mi auto.

--Sin preguntas, murmura secándose los pechos.