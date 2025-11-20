La patria socialista

En El socialismo romántico en el Río de la Plata (1837-1852), primero de dos volúmenes del Fondo de Cultura Económica, el historiador Horacio Tarcus rastrea las fuentes de la llamada Generación del 37. ¿Qué leían y cómo accedían a los libros Esteban Echeverría, Sarmiento, Alberdi, Juan María Gutiérrez? ¿Cómo se recepcionó el socialismo romántico en el Río de la Plata? ¿Cómo ese pensamiento socialista de los padres fundadores fue luego absorbido por una homogeneidad liberal? En un trabajo minucioso y atento a los matices, Tarcus inicia esta formidable revisión del socialismo del siglo XIX en el período de Rosas, que tendrá continuidad en el segundo volumen, donde se seguirán las huellas tras la batalla de Caseros.