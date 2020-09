El técnico de Lanús apuesta a la Copa Argentina

El entrenador de Lanús, Luis Zubeldía, no dudó al elegir entre los dos torneos que, si la pandemia de coronavirus lo permite, tendrá que afrontar próximamente a nivel local, donde optó por la Copa Argentina por encima de la primera Liga Profesional (LPF), e incluso la Copa Sudamericana.

"Va a ser un semestre con muchísimos partidos y lo sabremos mejor cuando estén las fechas. El club que tenga muchos jugadores va a sacar una ventaja importante. Ya veremos cuál va a ser nuestro camino, y en principio yo no me bajo de ninguna de las tres competencias, pero la Copa Argentina me encanta y me parece que estaría buenísimo para el club. Será difícil, pero me encantaría ganarla", se ilusionó.

Zubeldía, en declaraciones al programa partidario "Lanús 2000", eligió la Copa Argentina, que todavía no tiene fecha de reanudación, por encima de la Liga Profesional (que comenzaría el 27 de septiembre) y la Copa Sudamericana, donde está clasificado a los 16avos de final, que se reiniciará en octubre.

El técnico todavía no definió qué sistema utilizará, con la opción de mantener el 4-3-3 que predominó en la última temporada, o bien cambiar a un esquema con tres centrales y dos carrileros. "Gracias a los laterales que tenemos vamos a ser un equipo con mucha sorpresa, e incluso me garantizan poder armar línea de tres. Pero nuestro punto débil fue la pelota parada en defensa, para lo cual voy a tener que poner más altura", analizó.

Y también habló de la parte ofensiva, donde ponderó la presencia del juvenil Pedro de la Vega, que estuvo cerca de irse a Europa luego de su explosión, pero finalmente se quedó en el club. "Es el momento para que 'Pepo' juegue con Sand y Acosta. El se tira mucho adentro y nos permite pasar al ataque con el lateral, trabajamos mucho ese movimiento", adelantó.

En cuanto a los refuerzos, reconoció que en este mercado de pases no habrá prácticamente más movimientos, tras la única llegada del arquero Lucas Acosta, desde Belgrano de Córdoba, y apostará por los juveniles, a partir del duro contexto económico. "Yo dije que me quedaba en Lanús para ser campeón, así que veremos de acá a diciembre cómo se dan las cosas", cerró.