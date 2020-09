Una mujer denunció que la violaron y el acusado sigue libre

Una mujer de 43 años denunció que fue violada por su compañero de trabajo, con quien vende productos alimenticios. La denuncia, que fue radicada el 19 de agosto en la Comisaría 1, recayó en la Unidad de Delitos Contra la Integridad Sexual 1, desde donde aún no se imputó al acusado y quién está en libertad. A la víctima no le notificaron de medidas de protección, y no cuenta con consigna policial.

"No hay imputación, la víctima no puede constituirse en querellante. Pedimos la compulsa del expediente. El abusador no está detenido. Está en libertad. Personal policial le avisó en un primer momento a la víctima que lo iban a detener pero hay personas que le informaron que lo vieron en la calle y tiene actividad en redes sociales", dijo a Salta/12 el abogado de la mujer, Lautaro Arias.

El letrado relató que la mujer trabaja en un hospital, ahí conoció al hombre que ahora denunció por haberla abusado, era su compañero de trabajo en la institución sanitaria y después renunció. Entre ambos quedó un vínculo de compañerismo y revendían suplementos nutricionales para una empresa.

Según detalló el abogado, el 18 de agosto, la denunciante se encontraba con el denunciado, un hombre de 34 años, en el departamento de éste porque pactaron mostrar los productos dietarios a una nueva socia. Esa mujer permaneció hasta las 20 en el lugar. La denunciante se quedó porque tenían que realizar otras tareas vinculadas al trabajo con su compañero, quien le habría dicho que se quedara a dormir luego de que se le pasara el último colectivo a las 21.30.

La víctima denunció que la violación se produjo cuando estaba dormida, despertó y el denunciado estaba abusando de ella, intentó frenarlo pero el hombre no se detuvo. La mujer logró escapar a las 7 de la mañana y fue a un hospital para que la asistieran.

"Se secuestraron elementos genéticos de la sábana. La mujer entregó el celular porque mediante una conversación por Whatsapp hubo un reconocimiento de la violación de parte de este hombre. La mujer le dice que lo que ocurrió fue una violación, y que ella no dio su consentimiento. Él trata de disculparse y (pide) que no lo cuente a nadie", explicó el abogado.

"Estamos en feria extraordinaria. Los escritos se están presentando por una mesa virtual", dijo el abogado, y explicó que desconoce si se tomaron medidas cautelares, ya que la víctima no fue notificada y él no tuvo acceso al expediente. A la mujer no se le puso consigna policial fija ni rondas periódicas.

La víctima pidió en su denuncia que se tomen medidas respecto al acusado y que se le imponga una prohibición de ejercer actos de violencia física y psicológica en su contra.