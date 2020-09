El "Chino" Navarro se pronunció sobre la toma de tierras

El secretario de Relaciones Institucionales del Gabinete y dirigente del Movimiento Evita, Fernando "Chino" Navarro, desmintió que se estuviera evaluando quitarle beneficios sociales a las familias que participen de las tomas de tierras en distintas provincias del país, y marcó sus diferencias con el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, quien había sostenido que "el Estado tiene que hacer cumplir la ley y desalojar".

"Ejercer el poder de policía tan fuerte contra los débiles no hablaría bien de nosotros", advirtió Navarro respecto de las soluciones punitivistas, avaladas también por el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, quien sostuvo que las tomas son un delito. "Hablé con Sergio y le dije que no me parecía una medida oportuna", aclaró Navarro respecto de los desalojos y aseguró que no le constaba que existiera un proyecto para quitarles a esas familias el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) o la Asignación Universal por Hijo.

"Entiendo que Sergio (Massa) quería marcar una cuestión conceptual de la autoridad del Estado y el poder de policía sobre el derecho del propietario. Pero hay que previlegiar la cuestión social, ya que la Constitución también dice que debemos garantizar el derecho a la vivienda, un trabajo y el acceso a la salud", subrayó Navarro en diálogo con Radio Con Vos.

El funcionario reconoció también que "existen personajes, casi delincuentes, que lucran con terrenos que no les corresponden. Ahí sí debe actuar la justicia y meterlos presos", pero insistió en la necesidad de asistir a las familias que tienen necesidad básicas insatisfechas.

"Imaginate una familia con chiquitos ocupando en la noche un terreno, que quizá sea un basural, y que encima la castigamos sacándole dos beneficios que son paliativos para sobrellevar la crisis, pero no se la resuelven. Me parece casi inhumano", sentenció Navarro.



El secretario de Jefatura de Gabinete convocó a quienes ejercen cargos políticos a reconocer las deudas pendientes con la sociedad. "No podemos actuar con tanta ligereza sobre cientos de miles de argentinos, que sufren una crisis que es estructural y viene de arrastre". "En el marco de una pandemia sin precedentes, con una crisis económica y social, la salida tiene que ver con la solidaridad", aseguró.

Un plan integral de loteo social

El dirigente del Movimiento Evita consideró que la reaparición de tomas de tierras para satisfacer el déficit habitacional tiene que ser "la oportunidad para que desde Nación, provincia y los municipios se genere un plan integral de loteo social, de autoconstrucción de viviendas, de trazado de calles, de servicios públicos básicos para que en esas barriadas vivan mejor".

Navarro resaltó que, en los últimos años, "la mayoría de los barrios nuevos son asentamientos llevados adelante con ausencia del Estado, sin servicios básicos, sin trazado de calle. La gente que recurre a vivir allí es porque no tienen dónde hacerlo o porque vive hacinada en otro lugar y, generalmente, terminan viviendo peor. No es la solución".

Y destacó la mesa de diálogo creada a nivel provincial con el municipio de Presidente Perón, donde hace semanas se realiza una toma de un predio de 100 hectáreas por alrededor de 2 mil familias. "Si hay un conflicto hay que resolverlo desde el diálogo, desde el consenso, con la presencia del Estado arbitrando. Me parece que la topadora y la fuerza policial, por más que legalmente haya un sustento jurídico, no se condice con la realidad que los argentinos estamos viviendo", marcó.

Por último, Navarro valoró la convivencia dentro del frente gobernante de distintas posturas ideológicas. "Lo que interesa es cómo incidimos, rápidamente, en una solución para proteger a las familias que están desesperadas, encontrar a esos personajes que lucran con la necesidad ajena y darle garantía al dueño de un lote".

"La declaración punitivista, que algunos medios o factores de poder quieren escuchar, es fácil de hacerla para la tribuna, pero lo importante es resolver los problemas para gran parte de nuestro pueblo", aseguró.