Sáenz afirmó que el sistema de Salud está preparado y anunció aumentos

Anoche, el gobernador Gustavo Sáenz informó que en la provincia ya son 3.514 los casos positivos de Covid-19 acumulados, lo cual indica que en Salta se cuentan 246 contagios cada 100 mil habitantes. La semana pasada la tasa era de 150 casos.



Hubo algunas sorpresas en los cálculos. Por el momento, al departamento General Güemes no se lo había incluido por contar con una menor cantidad de infectados. Sin embargo, la semana pasada, con un acumulado de 133 casos, y una población de 55.211 personas según datos proyectados por el INDEC, la tasa era de 240 contagios cada 100 mil habitantes. Con la cantidad de casos que se registraron a raíz del brote en el Ingenio San Isidro, el total acumulado llegó a ser de 282 hasta ayer, con lo que la tasa pasó a ser de 510 casos cada 100 mil habitantes.

En Capital, que la semana pasada contaba con una tasa de 89 casos cada 100 mil habitantes, se pasó a una tasa de 190 contagios cada 100 mil habitantes, dado que el acumulado es de 1.201 hasta ayer.

El departamento General San Martín, sin embargo, continúa con la tasa más alta, dado que con 1.007 acumulados, la semana pasada la cantidad de contagiados era de 451 cada 100 mil habitantes, y ahora pasó a ser de 544 casos.

En Orán, con 659 casos acumulados, la tasa es de 405 cada 100 mil habitantes. La semana pasada era de 231 casos.

Al principio el parte diario dio al menos dos sorpresas: en el departamento Molinos, donde hasta ahora no se había registrado ningún contagio, se notificaron 21 en total en un solo día. En Orán, donde había un aumento de casos en los últimos días, no se había registrado ninguno. Personas consultadas en el primer departamento se mostraron sorprendidas dado que no había registro o novedad alguna al respecto y lo atribuían a un error. Y tenían razón. Luego en la página oficial los datos fueron corregidos, pues los 21 casos correspondían a Orán. Molinos hasta ahora sigue sin Covid.

En total, fueron 182 los nuevos contagios en la provincia. En Capital sumaron 107 para acumular 1.201. Tras los 21 casos notificados en Orán (que acumula ya 659), le siguió en mayor cantidad de positivos el departamento de General San Martín con 16 casos nuevos, para acumular 1.007. En General Güemes se detectaron 14 casos nuevos y ya suman 282. En Metán 7 contagios, por lo que ya suman 23 en total. En Cafayate y Guachipas se contaron tres casos para sumar 9 y 7 respectivamente. En Anta, Cerrillos, La Caldera, y Rosario de Lerma, dos en cada departamento, para sumar 23, 60, 31 y 61 respectivamente. Y en Iruya, Los Andes y Santa Victoria se sumó un caso en cada uno para acumular 17, 13 y 5 respectivamente.

Hospitales de campaña en Rivadavia

Pese a la espera de anuncios de más restricciones, el gobernador anoche dio un discurso corto grabado. Afirmó que el sistema sanitario salteño se preparó en estos 8 meses, aunque se resguardó con la frase “no se puede hacer magia”. En cuanto a las camas destinadas a personas que contrajeron la Covid-19, indicó que hay un 69% de ocupación, 55% en las unidades de terapia intensiva, y un 30% de los respiradores ocupados.

Afirmó asimismo que “está garantizada la provisión de oxígeno en la provincia”, y que los centros de aislamiento se encuentran listos. También anunció que en diálogo con el Gobierno nacional se dispuso el montaje de cinco hospitales de campaña en el departamento Rivadavia, donde no hay hospital de alta complejidad, y las personas deben ser derivadas a Orán o a Tartagal.

Anunció que se aumentarán de $3 mil a $20 mil las multas a quienes no lleven barbijo o aquellos que no guarden el distanciamiento social establecido, y serán más duras para quienes realicen reuniones sociales y fiestas clandestinas.

Por último, anunció que se equiparó el sueldo de los agentes sanitarios, que hasta ahora cobraban $12 mil, a $27 mil, el monto que cobran los enfermeros en la provincia. “Se les dio contratos que dan vergüenza”, dijo al hacer el anuncio, que no fue acompañado por otro que también implica un reclamo histórico: el pase a planta de los empleados de la Salud aún precarizados.

Ayer el secretario gremial de ATE, Víctor Chuquisaca, en tanto, informaba que “después de años de lucha contra el trabajo precarizado y varias jornadas que lograron abrir el diálogo con el Gobierno y autoridades del MSP (Ministerio de Salud Pública), hoy se vio reflejada la intención de las autoridades de dignificar a los trabajadores precarizados dando lugar a nuestros reclamos, reorganizando la escala salarial , equiparando sueldos de los trabajadores y trabajadoras que cobraban sueldos de 12 a 27 mil, mostrando la intención de disminuir la brecha de desigualdad en los trabajadores”. Sin embargo, afirmó que continúan con el reclamo por la designación temporaria.