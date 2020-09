Alberto Fernández sobre el dólar: "Siempre he creído que los cepos son malos"

El presidente Alberto Fernández aseguró que no está en sus planes devaluar el peso argentino ni restringir más la compra de dólares. “Yo no potenciaría el cepo, no lo haría más grave”, sostuvo el mandatario en una entrevista televisiva y prometió que se sabrán las metas fiscales y la política cambiaria cuando se presente el presupuesto 2021 en el Congreso.

“No está en mis planes (devaluar)”, afirmó el presidente y remarcó que ya existen en la Argentina “un dólar especulativo como el blue, el contado con liqui y un dólar que crece al ritmo de la inflación”.

Fernández sostuvo que la diversidad cambiaria “es un problema muy serio” porque “mucha gente recurre al dólar”, más cuando escuchan que “vamos a tomar más medidas”. “Y como empiezan a escribir sobre eso, la gente empieza a volcarse ahí. La verdad es que quisiera que la gente confíe en nosotros”, manifestó.

“Siempre he creído que los cepos de esta naturaleza son malos, yo lo heredé y heredé un país en términos de reserva en caída libre. Yo no potenciaría el cepo, no lo haría más grave”, sostuvo el mandatario durante la entrevista que brindó el lunes a la noche en Todo Noticias.

Para el presidente, la solución es “ver cómo acumulamos más dólares” y que “la gente confíe más en el peso”, aunque admitió que “es difícil” por “las condiciones macroeconómicas que recibimos”. “Ahora tienen bonos en pesos que funcionan muy bien en el mercado”, señaló.

Al evaluar la situación de la economía, Fernández expresó que "estamos saliendo, el consumo está aumentando y el uso de la energía para la actividad industrial es igual que antes de la pandemia".

El presidente destacó que recién este lunes se anunció la renegociación de la deuda emitida bajo ley extranjera y que gracias a este acuerdo “nos ahorramos 38.000 millones de dólares y sólo tenemos que pagar 4.800 millones de dólares en cuatro años”. “¿Podemos festejar un ratito?”, ironizó, aunque añadió que "ahora viene la negociación con el Fondo Monetario Internacional".

Fernández aseguró que “ya tenemos programado cómo seguir" y que el 15 de septiembre presentarán en el Congreso el presupuesto para 2021. “Allí van a tener una idea de cómo van a ser las metas fiscales y la política monetaria y cambiaria para el próximo año", prometió.

Ante las quejas de la oposición que lo acusa de “no tener un plan económico”, el presidente subrayó que "aquellos que reclaman por un plan, les recuerdo que con todos los planes que se presentaron así nos fue".

Por último, aseguró que "tenemos que hacer un esfuerzo colectivo para tranquilizar la economía", y concluyó: "Vamos a seguir protegiendo los sectores más débiles, no es momento de castigarlos".