Joe Biden se reunió con la familia de Jacob Blake

El candidato presidencial demócrata Joe Biden viajó hasta Wisconsin para reunirse con la familia del afroamericano Jacob Blake brutalmente herido por la policía hace once días. "Me quedo con el enorme sentido de resiliencia y optimismo que tenían", manifestó Biden. Entre los asistentes estuvo el padre de Blake, sus hermanos y abogados. Luego se reunió en una iglesia con vecinos de Kenosha para discutir sobre violencia racial y los desmanes ocurridos durante las protestas. El presidente Donald Trump había estado en la ciudad el martes pasado, pero no visitó a la familia del afroamericano herido.

"Racismo institucional"

Apenas descendieron del avión en Milwaukee, la ciudad más grande de Wisconsin, Biden y su esposa Jill se encontraron con la familia Blake, acompañados de sus abogados. Los periodistas no pudieron asistir a la reunión, pero según su equipo de campaña, el exvicepresidente de Barack Obama habló en persona con el padre, dos hermanas y un hermano de Blake. Allí le señalaron que Blake sigue hospitalizado, con una parálisis de la cintura para abajo. “Me dijeron de que nada iba a derrotarlo. Aunque no vuelva a caminar, nunca se va a rendir", manifestó el candidato. Además el candidato se mostró agradecido con los Blake.

Por su parte, el abogado de la familia, Ben Crump, dijo que estaban agradecidos e impresionados por la disposición de Biden y su mujer a escuchar lo que tenían para decirle. El abogado contó que hablaron sobre la discriminación policial hacia las minorías y de los planes de cambio del candidato demócrata. La familia publicó una nota en que agradecieron que Biden trate a Blake como una persona digna de consideración. El mensaje parecía dirigido a Trump, que en su viaje a Kenosha evitó hacer gestos de acercamiento. El presidente centró sus mensajes en defender la labor de las fuerzas de seguridad. También babía acusado a los que participaron de las protestas de hacer "terrorismo doméstico".

"Los agentes tienen que enfrentar cargos"

Una vez en Kenosha el candidato demócrata visitó una iglesia luterana donde lo esperaba vecinos para participar de una reunión. Algunos le mencionaron su preocupación por el racismo que ven a diario. También expresaron su temor ante los disturbios que hubo tras la muerte de Blake. Biden sostuvo que tras las protestas el país entró en un punto de inflexión. Previo a su viaje había explicado que iría a Kenosha con el objetivo de unir a la gente y ser una influencia positiva. "Hay que curar las heridas", señaló el exvicepresidente. Como viene haciendo desde que estallaron las protestas tras la muerte de George Floyd, denunció el racismo institucional que existe en el país. También se manifestó en contra a la violencia en las manifestaciones.

A la salida de la reunión lo esperaba un pequeño grupo de manifestantes del movimiento Black Lives Matter que gritaron el nombre de Blake. También pidieron la desfinanciación de la policía y una reforma penal urgente. Biden consideró ayer que tanto el policía que le disparó a Blake como el que mató en marzo a la afroamericana Breonna Taylor en Louisville, debían presentarse ante la Justicia. "Creo que, como mínimo, los agentes tienen que enfrentar cargos", afirmó el exvicepresidente.

En los disturbios derivados del caso de Blake, dos personas murieron y una tercera resultó herida cuando un adolescente de 17 años abrió fuego contra una marcha de protesta en Kenosha, la semana pasada. El joven fue detenido y acusado de homicidio al día siguiente. Trump no condenó su ataque y hasta llegó a justificarlo como una acción en defensa propia. Además le pidió a los estadounidenses que condenen la peligrosa retórica anti-policial cada vez que surja.

La visita de Biden fue la primera de un candidato presidencial demócrata a Wisconsin desde 2012. En las elecciones de 2016 Trump ganó allí por una diferencia menor al uno por ciento. El resultado que obtengan en este estado durante los comicios del 3 noviembre puede llega a ser vital para definir la presidencia. El candidato demócrata dijo que seguirá recorriendo el país pero siguiendo las medidas de aislamiento por el coronavirus.