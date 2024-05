En la Sala Victoria Ocampo del Pabellón Blanco de la Feria Internacional del Libro, la Provincia de Buenos Aires llevó adelante una jornada de reconocimiento a Alejandro Dolina por su aporte a la cultura.

"Lo que sucede con el Gran Buenos Aires es que tiene una particularidad, una manera de reírse y de hablar que nos une a los que no hemos nacido ahí”, declaró Dolina al referirse a la identidad bonaerense. "Hay algo en común entre nosotros, pero que no está consagrado, pero que existe más que otros que sí se registran como existentes", afirmó.



Respecto al contexto actual y al pensamiento, el autor destacó que “lo mejor es pensar y relacionarse con el otro, porque el otro es la clave”. “Cuando uno escribe poemas es para otro. Si no existiera el otro nadie escribiría, nadie haría política, ni filosofía. Es un pensamiento de poco vuelo pensar en forma individual, más cuando nuestro destino es colectivo, si no pensás en el otro no resolvés tu problema individual”, agregó.



“Agradezco a la Provincia por el premio, entendiéndolo no como la afirmación de destreza, sino como la existencia de cariño. Me gusta recibir una distinción como quien recibe un regalo, y los regalos no tienen por qué ser merecidos”, subrayó el célebre escritor, conductor de radio y televisión, y músico.



Otra de las homenajeadas ese día fue María del Carmen Bianchi, quien como presidenta de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip) impulsó políticas públicas destinadas a las bibliotecas.

“No nos vamos a asustar de las palabras. Tenemos palabras para decir y tenemos historia. Estamos acá. No tenemos que tener miedo, ni tampoco heroísmo, sino impulso de construir”, afirmó. “En las palabras está la posibilidad de creer y de cambiar. Nosotros tenemos tarea para hacer, que es reconstruir desde abajo. Reconstruir las ideas e interpelar a la sociedad”, dijo sobre el contexto.



“Estamos convencidos de que la cultura no es el espectáculo o el evento que ocurre para algo en especial, sino que tiene que ver con lo que creamos cotidianamente. Tenemos un Estado que tiene la convicción de cuidar, proteger y promover, que tiene que ser transformador y garantizar derechos, ser responsable y transformar”, afirmó Florencia Saintout, la presidenta del Instituto Cultural, durante el evento.



Las actividades de la Provincia de Buenos Aires en la Feria del Libro continuarán hasta el 14 de mayo con charlas, presencia de autores, firmas de libros y talleres para todas las edades. La programación completa puede consultarse en la web del stand.