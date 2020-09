Se abrió la inscripción para el Festival de actores independientes de Salta

Desde 2016 se realiza el Festival de actores independientes de Salta (FAISa). La iniciativa, que nació para visibilizar las artes escénicas de la provincia, hoy asume uno de sus mayores desafíos: llevar los espectáculos al lenguaje digital. Por eso, desde el Grupo de Teatro Independiente NN abrieron la convocatoria hasta el 20 de septiembre para que distintas representaciones del arte puedan anotarse en esta nueva edición.

La realización del festival se tuvo que trasladar al 31 de octubre y sus organizadores aún guardan la esperanza de poder ejecutarlo en las salas y con público presente.

“La idea es convocarlos a todos”, contó a Salta/12 la representante del Grupo de Teatro NN, Nena Córdoba. Por eso, antes de abrir las inscripciones desde la organización se envió una invitación formal a quienes ya participaron de las ediciones anteriores o a nuevos grupos que se formaron. Este cuarto encuentro (no se realizó en 2018) se llamará "Por el respeto a la diversidad y la igualdad de oportunidades".

La consigna no escapa a la realidad de la pandemia en donde el sector de la cultura quedó fuertemente visibilizado como uno de los más precarizados de todo el país. Córdoba, en diálogos anteriores con este medio, había manifestado que es "muy triste lo que pasa con los artistas. Tengo muchos compañeros que la están pasando muy mal”. Explicó que antes de que ocurra el cierre de las actividades culturales, los artistas ya venían mal.

La actriz dijo que para la edición 2020 del FAISa se respalda en una gran medida en el lenguaje digital. Sin embargo, aún anhela que durante las fechas de la realización del festival, las habilitaciones para que las personas concurran a las salas de teatro ya puedan estar. Este año se hará del 31 de octubre al 14 de noviembre. El año pasado se había hecho durante las vacaciones de invierno.



Para la versión digital las presentaciones se transmitirán en vivo desde una plataforma online y será producirá desde una sala de teatro. “Ninguna de las funciones serán grabadas, todas en vivo”, señaló Córdoba. El festival cobrará una pequeña contribución económica para ver las obras, y para ello, el público deberá hacer un pago virtual para luego ser sumado a la lista de invitados.

En el caso de contar con público presente, Córdoba dijo que piensan dos alternativas. Por un lado, que las obras sean en las salas de teatros bajo los protocolos de bioseguridad vigentes. Y por el otro, (y si no hay salas) piden que desde la Municipalidad de Salta les habiliten los espacios públicos para la puesta en escena de las obras. La actriz aclaró que en ambos casos se trataría de una sola sala o de un único espacio público “para evitar el trajín de un lado a otro y cuidarnos”.

Uno de los lugares que tienen pensados es la cima del cerro San Bernardo de la capital salteña aprovechando los anfiteatros naturales.

Este año, también decidieron añadir la proyección de películas, cortos para televisión y distintos materiales audiovisuales que se presenten. El Grupo NN ya viene trabajando con el entorno digital porque desde abril realizan el ciclo teatral Coronados de gloria vivamos, con presentaciones en vivo.

Córdoba contó que ya se habían anotado más de 21 participantes, entre los que se encuentran: el grupo Arte factos, REC Productora teatral y audiovisual, Encendedor rosa, Alas Teatro comunitario, Majarete, entre otros. “Se ve que están con muchas ganas de hacer”, dijo Córdoba.

Al igual que sucedió el año pasado, esta edición tendrá dos sedes: Capital y Joaquín V. González.

“Estamos sujetos a todas las autorizaciones que se darán por la situación que vayamos teniendo con la pandemia porque no somos unos irresponsables que no entienden el contexto en el que estamos”, aclaró Córdoba.

Las personas o grupos que quiera participar de la nueva edición lo podrán hacer inscribiéndose al siguiente mail: [email protected].

A esa misma dirección de correo electrónico el público en general también podrá mandar historias breves que el Grupo NN adaptará al teatro. La temática es libre.

“El arte está con necesidad de expresarse”

Una de las novedades que se incorporan este año serán los “debates faiseros”. Consisten en reunir a especialistas locales de las artes escénicas en una sala de teatro y hablar “sobre los temas que nos preocupan, sean de las artes propias o de las instituciones que nos regulan”, explicó Córdoba.

Tomando como modalidad el programa de televisión Sobredosis de TV, Córdoba dijo que se espera tener a una persona del público en la misma sala que los especialistas “para que nos haga una devolución”. La persona elegida será entre quienes hayan visto uno de los números del festival.

La actriz reiteró que “el arte está con necesidad de expresarse por toda la indiferencia con la que ha sido tratada”, sobre todo, “hacia a los artistas”.

En esa línea, cuestionó a las autoridades salteñas vinculadas a la cultura, tanto de la gestión provincial como de la municipal. “No he visto que hayan hecho un ápice, salvo en la cuestión de repartir alimentos”, señaló, aunque al mismo tiempo, afirmó que las gestiones estatales se dieron porque los artistas ya la habían emprendido. “Eso fue lo único que hicieron por motus propio”, destacó.

“El dinero que repartieron entre los artistas para ayudar a paliar la situación de la falta de trabajo era dinero que llegaba de Nación”, cuestionó Córdoba.

La representante de NN estuvo en distintas reuniones con la secretaria de Cultura de la Provincia, Sabrina Sansone y “ahí me di con la triste realidad de que todo el teatro salteño era desconocido para ella”, dijo. Comparó la situación con lo ya vivido con el ex gobernador Juan Manuel Urtubey, que en un programa de televisión de Buenos Aires dijo que “en Salta se me complica (asistir al teatro) porque no tenemos mucha puesta teatral, pero cuando estamos con Isabel acá (en Buenos Aires), a veces, o en el verano aprovechamos”.

Las declaraciones del entonces gobernador sucedieron el 17 marzo de 2019 y al día siguiente la propia Córdoba fue reconocida por la Asociación de Argentina de Actores y recibió el Premio Podestá por su trayectoria honorable.

En relación a Sansone, la actriz dijo que llevó distintas propuestas para el segundo encuentro con la funcionaria, entre ellas, la realización del FAISa, pero “no escuchó nada”. “Presenté una nota que aún no ha sido contestada”, remató.