US Open: Djokovic quiere estirar su invicto anual a 27-0

El canadiense Vasek Pospisil (94º del ránking mundial) dio la gran sorpresa este sábado en el US Open al vencer al español Roberto Bautista-Agut (11º) por 7-5, 2-6, 4-6, 6-3 y 6-2 y pasar a los octavos de final, donde se medirá el lunes próximo con el australiano Alex de Miñaur (28º), verdugo del ruso Karen Khachanov (16º) por 6-4, 0-6, 4-6, 6-3 y 6-1.

Es la primera vez que llega tan lejos Posposil en nueve participaciones. El canadiense, de 30 años, que se había enfrentado 11 veces a Bautista, sin conocer la victoria, y sorprendió al remontar dos sets en tres horas y 39 minutos de ardua batalla.



En otro partido de la tercera ronda, el ruso Daniil Medvedev (5º) se impuso por 6-3, 6-3 y 6-2 al estadounidense Jeffrey John Wolf (138º), y logró el pasaje a los octavos segundo año consecutivo, ya que en el 2019 disputó la final y la perdió, en cinco sets, frente al español Rafael Nadal. El lunes, el próximo rival de Medvedev será el estadounidense Frances Tiafoe (82º), vencedor del húngaro Marton Fucsovics (66º) por un también violento 6-2, 6-3 y 6-2.

El italiano Matteo Berrettini (8º) venció por 6-4, 6-4 y 6-2 al noruego Casper Ruud (37º) y se las verá el lunes con el ruso Andrew Rublev (14º) que ganó por 6-0, 6-4, 6-0 al italiano Salvatore Caruso (100º).

Mientras tanto, este domingo será el turno del favorito serbio Novak Djokovic (1º) ante el español Pablo Carreño Busta (27º), desde las 13.15. El balcánico no perdió en lo que va de año, con un récord de 26-0, y dejó sus impresiones en la previa. "No es algo que me haya establecido, lo de mantener el invicto, pero tengo que reconocer que es una motivación extra que me impulsa a jugar más fuerte en cada partido", reconoció tras eliminar al alemán Jan-Lennard Struff por 6-3, 6-3 y 6-1.





El serbio se mostró este sábado con el tenista argentino Gustavo Fernández, a quien definió como una "inspiración" en su cuenta de Instagram, donde retrató la reunión con una imagen de ambos. Djokovic viene realizando diversos encuentros en el US Open en lo que respecta a la nueva asociación de jugadores que impulsa para hacerle frente a la ATP.

Este domingo, también jugarán por octavos de final el alemán Alexander Zverev (7º) vs. el español Alejandro Davidovich (99º) desde las 13.15; el croata Borna Coric (32º) ante el australiano Jordan Thompson (63º) desde las 18; y el belga David Goffin (10º) ante el canadiense Denis Shapovalov (17º) desde las 18.