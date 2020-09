Emanuel viaja a las afueras de la ciudad para visitar a su abuela que vive en el campo, a quien cree que verá por última vez ya que se encuentra muy enferma. Su madre la esta cuidando y ha decidido no decirle nada sobre su desfavorable estado de salud para no preocuparla. Esta idea no le cae muy bien al nieto pero, por otro lado, él mismo le oculta a su abuela su sexualidad porque teme cómo se lo puede llegar a tomar.

En la película Entre ríos, todo lo que no dijimos cada pequeño momento compartido entre el protagonista y su abuela fortalece los lazos familiares al mismo tiempo que surgen sentimientos encontrados y el joven debe entonces cuestionarse si realmente es mejor no decir ciertas cosas.

Esta comedia dramática de 2014, escrita y dirigida por Nelson Schmunk, cuenta en su elenco con Eugenia Alonso, Javier De Pietro, Frida Herbes, Nito Dalinger y Joaquín Retamar. El film fue declarado largometraje de Interés Municipal por la ciudad entrerriana de Ramírez.

“La película va por el lado de los secretos familiares y por la encrucijada de decir o no la verdad a una persona querida que puede ser herida por esa verdad”, explicó el director en una entrevista con Télam.

Según el realizador, el protagonista “se plantea qué cosas son necesarias blanquear o no en relación a la abuela, no sólo su diagnóstico sino también su propia sexualidad, porque quizás la barrera generacional hace que no sea necesario conversar sobre ese tema”.

Entre ríos, todo lo que no dijimos, de Nelson Schmunk, se emite hoy a las 14 por el Canal Cine.ar TV