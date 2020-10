El virus y la malaria en la cuenta regresiva

Empezó la cuenta regresiva de la segunda semana con actividades restringidas que impuso el gobierno provincial para Rosario y los departamentos del sur. El nivel de contagio no parece haber encontrado techo, y la Casa Gris intenta salirle al cruce con la entrada en funciones de al menos dos pabellones del Hospital Modular de Granadero Baigorria, que permitirá sumar 19 camas críticas de internación al sistema de salud, en el límite de su capacidad. En el otro platillo de la balanza está la preocupación de comerciantes diversos que aguardan con ansiedad el viernes, cuando las autoridades deban anunciar cómo seguir. La merma de actividad comercial en Rosario en la semana que pasó fue del 25% respecto del ritmo no tan fulgurante que exhibía el conjunto de los rubros durante la fase 5. No obstante, Pablo Javkin y su equipo le propondrán a Omar Perotti que desde el sábado haya una reapertura gradual, paulatina y selectiva de actividades a permitir, y con el freno de mano in pectore para retroceder apenas la curva de contagio lo imponga.

Como Rosario/12 adelantó en su edición de ayer, el Ministerio de Salud confirmó la habilitación de 19 camas en el efector que se inauguró en julio pasado, junto al Policlínico Eva Perón, de Granadero Baigorria. De esta manera, la capacidad allí alcanzará 21 camas críticas y 24 generales, según el comunicado oficial. Una alta fuente ministerial le había dicho a este diario que serían 24 camas de terapia intensiva y 14 generales las que entrarían en funciones. Como sea, el anuncio equilibra la faltante de camas y oxigena la saturación que arrastraba el sistema sanitario.

"Es una premisa de este gobierno que nadie se quede sin atención. Esperamos que estas nuevas camas no sean necesarias, que su ocupación no sea inmediata, pero esto depende exclusivamente de nosotros", dijo ayer el director provincial de Tercer Nivel de Salud, Rodrigo Mediavilla.

"Existe un incremento de contagios, hemos cruzado la línea de los mil casos diarios, y se encuentra en ascenso el nivel de demanda de atención del sistema de salud. Por eso es necesario que sigamos resaltando la conciencia. Necesitamos que la ciudadanía entienda que es imperioso hacer caso a las medidas de aislamiento, ya que es la única vacuna que tenemos", enfatizó el funcionario provincial.

El secretario de Desarrollo Económico y Empleo municipal, Sebastián Chale, señaló a este diario que en la primera semana de restricción la actividad comercial disminuyó entre 25 y 30% según los rubros. La modalidad take away y las variantes de comercio electrónico y venta telefónica decretadas el viernes no cuajaron todavía en el hábito del consumidor promedio.

"El fin de semana hubo poco movimiento, algo en los parques, sí, pero la gente también se retrae. Hoy, lunes, percibimos esa misma retracción, como la hubo en la primera semana de vigencia del decreto", evaluó Chale. Dijo que el dispositivo Vidrieras en Red ahora suma la posibilidad de operar con tarjetas de crédito y en cuotas, ya no en un solo pago, de modo de hacer más atractiva esta variante.

En la semana habrá reuniones del intendente Javkin con las cámaras y referentes de los principales rubros comerciales afectados, en pos de consensuar la actividad en la ciudad desde el sábado en adelante.

Por lo pronto, en los gimnasios están dispuestos a reabrir "sí o sí" el sábado. Guillermo Tomatis, referente de ese sector, le dijo a Rosarioplus.com: "El intendente nos dijo que se iba a comprometer a que sean solo 14 días de cierre e iba a interceder ante el gobernador (Omar Perotti) para que así sea. Sabemos que la decisión es de la provincia. Creemos que Perotti puede salir con una extensión del decreto porque, lamentablemente, la curva de casos no está bajando. Pero nuestra decisión es volver a abrir el sábado porque sino quebramos definitivamente". También los Grupos Registrados de Entrenamiento Físico Rosario le enviaron una carta al intendente Pablo Javkin solicitando que habilite la actividad física al aire libre la cual acompañaron con una serie de "informes y evidencias que demuestran el bajo riesgo de contagio".

Chale terció: "Todo está sujeto a los indicadores de estos días. Esta situación restringida podrá renovarse si los contagios no bajan, pero no para todas las actividades. Pensamos en armar un cronograma de reapertura que incluya a todos los sectores. No habrá una liberación total, cada actividad podrá funcionar con algunas limitaciones". El funcionario descontó que el regreso a fase 5 sea automático. Por allí transita el diálogo de estas horas de Javkin con la Casa Gris. A mitad de semana esperan definirle la propuesta que le presentarán a los comerciantes.